Otomobil Sektöründe Bir Devrin Sonu: 2026'da Manuel Vites Üretmeyi Bırakan Dev Markalar

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 09:48

Otomobil dünyası, özellikle son birkaç yılda büyük bir değişim yaşıyor. Hibrit ve elektrikli araçların piyasayı yavaş yavaş ele geçirdiği bugünlerde, dev markalar teker teker manuel vitesli araçlara veda ediyor. 2026'da düz vitesli model sayısı hızla düşmeye devam ediyor. İlerleyen yıllarda düz vites otomobilleri bulmak çok zor olacak!

İşte manuel vites araba üretmeyi bırakan dev markalar.

Otomobil dünyasında bir devrin sonu geldi.

www.makinaegitimi.com

Otomatik vites araçların piyasaya çıkmasının ardından düz vites arabaların sonu yavaş yavaş geldi. Son 10 yılda manuel vites araba modellerinin yüzde 66 oranında azaldığı söyleniyor. 

CarGurus tarafından yapılan bir araştırma, manuel vites arabaların günümüzde ne kadar azaldığını ortaya çıkardı. 2026 itibarıyla 8 büyük otomobil üreticisi artık hiçbir modelinde manuel vitese yer vermedi. En popüler 30 üreticinin sunduğu toplam 292 modelden sadece 67'sinde manuel şanzıman seçeneği olduğu görüldü. Bu da yeni otomobil pazarındaki modellerin yüzde 23'ünden daha azının üç pedallı sürüş deneyimine sahip olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre elektrifikasyon ve hibritleşme süreçleri manuel vitesin sonunu hızlandırıyor.

Fiat ve Honda da artık sadece otomatik vites modeller üretiyor.

İşte artık sadece otomatik vitesli araç üreten markalar listesi:

Peki hala manuel vites seçeneği sunan markalar ve modeller hangileri?

2026 itibarıyla hala manuel seçenek sunan dikkat çekici modeller söyle:

  • Audi: A1, A3, Q2

  • BMW: M2

  • Citroen: Berlingo, C3, C3 Aircross

  • CUPRA: Formentor, Leon

  • Dacia: Duster, Jogger, Sandero Stepway, Sandero, Bigster

  • Ford: Puma, Kuga, Tourneo Custom, Tourneo Courier, Mustang, Ranger

  • Hyundai: Bayon, i10, i20, Kona, Tucson

  • Jeep: Avenger

  • Kia: K4, Picanto, Sportage, Stonic, XCeed

  • Mazda: CX-30, CX-5, MAZDA3, MX-5

  • MG: MG3, HS, ZS

  • Nissan: Juke, Qashqai

  • Peugeot: 2008, 208

  • Porsche: 911

  • Renault: Clio, Captur

  • SEAT: Arona, Ibiza, Leon, Ateca

  • Skoda: Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia, Scala

  • Suzuki: S-Cross, Swift, Vitara

  • Toyota: GR Yaris, Hilux

  • Vauxhall: Astra, Corsa, Mokka

  • Volkswagen: Polo, Golf, Taigo, T-Cross, Transporter

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
