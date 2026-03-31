Otomobil Sektöründe Bir Devrin Sonu: 2026'da Manuel Vites Üretmeyi Bırakan Dev Markalar

Otomatik vites araçların piyasaya çıkmasının ardından düz vites arabaların sonu yavaş yavaş geldi. Son 10 yılda manuel vites araba modellerinin yüzde 66 oranında azaldığı söyleniyor.

CarGurus tarafından yapılan bir araştırma, manuel vites arabaların günümüzde ne kadar azaldığını ortaya çıkardı. 2026 itibarıyla 8 büyük otomobil üreticisi artık hiçbir modelinde manuel vitese yer vermedi. En popüler 30 üreticinin sunduğu toplam 292 modelden sadece 67'sinde manuel şanzıman seçeneği olduğu görüldü. Bu da yeni otomobil pazarındaki modellerin yüzde 23'ünden daha azının üç pedallı sürüş deneyimine sahip olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre elektrifikasyon ve hibritleşme süreçleri manuel vitesin sonunu hızlandırıyor.