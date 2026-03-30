Otomotiv Devi İki Bin Kilometre Menzilli Yeni Hibrit SUV Modelini Tanıttı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 09:47 Son Güncelleme: 30.03.2026 - 09:52

Otomotiv sektöründeki rekabet aralıksız devam ediyor. Elektrikli ve hibrit araçlarda yenilikler dikkat çekerken en çok da menzili yükselen modeller karşımıza çıkıyor. Son olarak Çinli otomotiv devi Chery, 2 bin kilometrelik menzil seçeneğiyle hibrit SUV segmentindeki yeni modelini tanıttı.

Chery, 2 bin kilometrelik menzilli Fulwin T9L için ön satış sürecini başlattı.

Chery'den yeni uzun menzilli model.

Çinli otomotiv devi Chery, hibrit SUV segmentinde dengeleri değiştirecek yeni modeli Fulwin T9L için ön satış sürecini başlattı. Dört farklı donanım seçeneğiyle görücüye çıkan araç, özellikle sunduğu devasa menzil kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Türkiye'deki kullanıcıların alışık olduğu kilometre birimine göre uyarlandığında, Fulwin T9L tam dolu depo ve batarya ile 2 bin kilometrelik (1.240 mil) toplam menzile ulaşıyor. Bu sayede uzun yolculuklarda yakıt ikmali ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırıyor.

Chery'nin yeni modeli, saf elektrikli sürüş modunda versiyona göre yaklaşık 135 kilometre ile 230 kilometre arasında değişen mesafeleri sadece batarya gücüyle katedebiliyor. Bu özellik, aracın şehir içi kullanımlarda tamamen elektrikli bir araç gibi ekonomik şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Sınıfının en güçlü hibrit SUV modellerinden biri olmaya aday T9L'nin, hem performans hem de verimlilik arayan kişilerin yeni favorisi olması bekleniyor.

Aynı zamanda sürüş konforu tarafında da iddialı olan Fulwin T9L, gelişmiş bir süspansiyon mimarisine sahip. Arkada tamamen alüminyum malzemeden üretilen bağımsız süspansiyon sistemine, yol durumuna göre sertliğini anlık olarak ayarlayabilen elektromanyetik amortisörler eşlik ediyor. Chery Fulwin T9L, 20.300 USD’den başlayan fiyatlarla ön satışa sunuldu.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
