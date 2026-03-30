Otomotiv Devi İki Bin Kilometre Menzilli Yeni Hibrit SUV Modelini Tanıttı

Çinli otomotiv devi Chery, hibrit SUV segmentinde dengeleri değiştirecek yeni modeli Fulwin T9L için ön satış sürecini başlattı. Dört farklı donanım seçeneğiyle görücüye çıkan araç, özellikle sunduğu devasa menzil kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Türkiye'deki kullanıcıların alışık olduğu kilometre birimine göre uyarlandığında, Fulwin T9L tam dolu depo ve batarya ile 2 bin kilometrelik (1.240 mil) toplam menzile ulaşıyor. Bu sayede uzun yolculuklarda yakıt ikmali ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırıyor.

Chery'nin yeni modeli, saf elektrikli sürüş modunda versiyona göre yaklaşık 135 kilometre ile 230 kilometre arasında değişen mesafeleri sadece batarya gücüyle katedebiliyor. Bu özellik, aracın şehir içi kullanımlarda tamamen elektrikli bir araç gibi ekonomik şekilde kullanılmasını sağlıyor.