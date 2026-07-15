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Otel Değil Kendi Villan: Yalıkavak’ta Gözlerden Uzak Tatil Yapmanın 10 Güzel Yanı

Otel Değil Kendi Villan: Yalıkavak’ta Gözlerden Uzak Tatil Yapmanın 10 Güzel Yanı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.07.2026 - 13:01
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Bodrum’un kalbi Yalıkavak’ta bu yaz ezberleri bozmaya ve tatil anlayışına yepyeni bir soluk getirmeye ne dersin? Marinaya sadece birkaç adım mesafede ama kalabalıktan tamamen izole, şahane bir koyun tepesinde kendi krallığını ilan etme fikri kulağa nasıl geliyor? İşte lüksü sıcak bir ev konforuyla birleştiren, ruhunu şifalandıracak o efsane villa tatilinin 10 harika yanı!

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1. Tamamen sana ait kocaman bir yaşam alanın var!

1. Tamamen sana ait kocaman bir yaşam alanın var!

Geniş geniş yayılmayı sevenler, buraya! Çift katlı, loft mimarili dubleks villada kocaman bir oturma salonu, her sabah kendi kahveni keyifle demleyeceğin tam donanımlı mutfak ve geceleri deliksiz bir uyku çekmen için evindeki konforu aratmayacak rahat yatak seni bekliyor.

2. Sabahları alarm kurmak yerine tamamen kendi temponda uyanırsın.

2. Sabahları alarm kurmak yerine tamamen kendi temponda uyanırsın.

Tatildesin sonuçta, aceleye ne gerek var? Kendi villanda sabah kaçta uyanacağına, kahvaltını saat kaçta ve nasıl yapacağına tamamen sen karar verirsin. İster mutfağında mükemmel bir kahve hazırla, ister güne öğlene doğru başla; burada saatleri sadece sen yönetiyorsun.

3. Ege manzarası sadece senin için!

3. Ege manzarası sadece senin için!

Villanın pencereleri ve balkonu doğrudan sonsuz bir maviliğe açılıyor. Sabah gözünü açtığında karşılaştığın ilk şey, Yalıkavak’ın o büyüleyici koy manzarası oluyor. Üstelik bu manzara ortak bir alanda değil, tamamen senin pencerende yakaladığın bir mucize.

4. Gün batımının binbir tonuna ilk sıradan eşlik ediyorsun.

4. Gün batımının binbir tonuna ilk sıradan eşlik ediyorsun.

Bodrum’da gün batımı bir ritüel ama Yalıkavak’ta bir başka yaşanıyor. Güneş gökyüzünü turuncudan mora boyarken, elinde içeceğinle villanın terasında sadece sevdiklerinle baş başasın. Ne önünden geçen biri var ne de kadrajını bozan bir kalabalık.

5. Gözlerden uzak olmanın o harika hafifliğini yaşıyorsun.

5. Gözlerden uzak olmanın o harika hafifliğini yaşıyorsun.

Bazen sadece durmak, dinlenmek ve kendinle kalmak istersin ya, işte burası tam öyle bir yer. Burada tamamen mahremiyet ön planda. Gösterişten uzak ama son derece şık, sadece sana ve sevdiklerine özel bu villada kelimenin tam anlamıyla kafa dinliyorsun.

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6. Kalabalık gruplarla tatil yapmak tam bir keyfe dönüşüyor.

6. Kalabalık gruplarla tatil yapmak tam bir keyfe dönüşüyor.

Geniş aileler ya da en yakın arkadaş grupları için bir arada tatil planlamak bazen zor olabilir, hepimiz biliyoruz. Kendi villanda ise herkesin kendine ait özel alanının olduğu ama ortak salonda ve terasta unutulmaz anıların biriktiği o sıcak, samimi atmosferi hemen yakalıyorsun.

7. Yalıkavak mekanlarına sadece birkaç adım uzaktasın!

7. Yalıkavak mekanlarına sadece birkaç adım uzaktasın!

İzolasyon dediysek dünyadan kopuyoruz sanma! Yalıkavak’ın o dünyaca ünlü şık restoranları, hareketli marinası ve renkli hayatı hemen yanı başında. Canın ne zaman isterse eğlencenin merkezine akabilir, yorulduğunda ise dakikalar içinde bu sessiz ve huzurlu villana geri dönebilirsin.

8. Valizini açtığın an sanki yıllardır buradaymış gibi hissediyorsun.

8. Valizini açtığın an sanki yıllardır buradaymış gibi hissediyorsun.

İçeri adım attığın andan itibaren seni karşılayan o samimi, sade ve içten yaklaşım sayesinde hiçbir şeyi yabancılamıyorsun. Kendini yabancı bir yerde değil de, uzun zamandır gitmediğin o çok sevdiğin yazlık evine varmış gibi rahat ve özgür hissediyorsun.

9. Havuzun tadını sakinlikle çıkarıyorsun.

9. Havuzun tadını sakinlikle çıkarıyorsun.

Günün dilediğin saatinde, hiçbir acele olmadan havuz keyfi yapmak paha biçilemez bir şey. Birbirinden bağımsız, sadece dört villanın paylaştığı sakin ortak havuzda, kalabalıktan uzak bir şekilde serinleyebilirsin. Havuz kenarında kitabını okurken sadece rüzgarın sesini duyuyorsun.

10. Tamamen sana özel, benzersiz bir deneyim.

10. Tamamen sana özel, benzersiz bir deneyim.

'Lüks' dediğin şey aslında ne, biliyor musun? Tamamen sana özel gösterilen içten bir ilgi, kafanı dinleyebileceğin kocaman bir huzur alanı ve her şeyden önemlisi, tatilin tamamen senin kendi isteklerine, senin kişisel tempona göre şekillenmesi...

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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