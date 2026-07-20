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Tatilde Kalmak İsteyeceğin Odayı Seç, Sana Tatil Tarzını Söyleyelim!

Tatilde Kalmak İsteyeceğin Odayı Seç, Sana Tatil Tarzını Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 14:01
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Tatilde nerede kaldığın, nasıl bir tatil geçireceğin konusunda düşündüğünden çok daha fazla ipucu veriyor olabilir. Kimileri deniz manzaralı bir odaya bayılırken kimileri havuz başında olmayı tercih ediyor. Peki senin seçimlerin nasıl bir tatil insanı olduğunu ortaya çıkarabilir mi? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Otel seçerken ilk dikkat ettiğin şey hangisi olur?

2. Odana girer girmez ne yaparsın?

3. Peki, ne tarz bir oda tam sana göre?

4. Odaya giriş yaptın. Seni en çok hangisi mutlu eder?

4. Odaya giriş yaptın. Seni en çok hangisi mutlu eder?

5. Söyle bakalım, odanın manzarası nasıl olsun istersin?

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6. Bu odalardan biri sana ücretsiz verilecek. Hangisini seçersin?

7. Odanın içinde bunlardan sadece biri olacak. Hangisini seçersin?

8. Son olarak, odanın dekorasyonu nasıl olsun?

8. Son olarak, odanın dekorasyonu nasıl olsun?
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Senin tatil anlayışın deniz, kum, güneş!

Senin için tatil demek deniz demek! Sabah gözünü açtığında ilk görmek istediğin şey masmavi bir manzara, gün içinde yapmak istediğin şey ise bol bol denizin tadını çıkarmak. Tatilde çok fazla plan yapmaya gerek duymuyorsun; güzel bir plaj, keyifli bir manzara ve rahat bir ortam senin için yeterli. Kendini en iyi hissettiğin anlar genellikle deniz kenarında geçen anlar oluyor. Bol bol dinlenip huzur bulmak istiyorsun. Bu yüzden ideal tatil için sahil kasabası veya güzel koyları olan rotaları tercih edebilirsin.

Senin tatil tarzın, konforlu bir ortam!

Sen tatilde detaylara önem verenlerdensin. Kaldığın yerin konforu, güzel görünmesi ve temiz olması senin için oldukça önemli. Gün boyu dışarıda olsan bile sonunda döneceğin odanın sana evinde gibi hissettirmesini istiyorsun. Tatilde kendini şımartmayı seviyor ve bunun için suçluluk hissetmiyorsun. Bütün gün şezlongda uzanıp kitabını okumak senin için mükemmel tatil demek! Arada sırada heyecan katsan da genel olarak rahatından vazgeçmek istemiyorsun. Sonuçta bütün yıl çalıştıktan sonra biraz konfor herkesin hakkı!

Senin tatil anlayışın doğayı keşfetmek!

Senin için tatil biraz da şehirden uzaklaşmak demek. Gürültüden uzak, doğanın içinde ve sakin bir ortam seni daha çok mutlu ediyor. Gününü sadece otelde geçirmek yerine çevreyi keşfetmek, yeni yerler görmek ve doğanın tadını çıkarmak hoşuna gidiyor. Kalabalıklar yerine huzurlu rotaları tercih etmen de bunun bir göstergesi. Tatilde enerjini doğadan alıyorsun ve bu sana gerçekten iyi geliyor. Bir orman yürüyüşü ya da doğa manzaralı bir kahvaltı seni çoğu şeyden daha mutlu edebilir.

Senin tarzın, macera dolu bir tatil!

Sen tatilde sürekli yenilik arayan birisin. Sabah denize girip öğleden sonra farklı bir plaj keşfetmek, akşam güzel bir restorana gitmek ve geceyi eğlenceli bir planla tamamlamak tam sana göre! Tatilde hareketli olmak seni yormuyor, aksine enerjini yükseltiyor. Yeni yerler görmek, farklı deneyimler yaşamak ve gününü dolu dolu geçirmek hoşuna gidiyor. Bu yüzden senin ideal tatilin biraz spontane, biraz hareketli ve bolca anı biriktireceğin türden bir tatil.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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