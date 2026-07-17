Taş Sokaklar, Zeytin ve İyot Kokusu: Ayvalık’ta Bir Günde Keşfedilecek 10 Şey
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hafta sonu kaçamağı için rotayı Kuzey Ege'ye çevirenler burada mı? 24 saate koskoca bir Ayvalık ruhunu sığdırmak imkansız gibi görünse de, doğru adımlarla bu mümkün! Tarihi sokaklardan lokal tatlara, kaçırılmaması gereken gün batımı noktalarından şehir gürültüsünü ardında bırakacağın o özel sığınağa kadar her şeyi adım adım listeledik. Ayvalık'ta bir günde yapılacak en nokta atışı 10 şey!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Macaron Sokakları’nda kaybol.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bademli muhallebi molası ver.
3. Karadut şerbetiyle serinle.
4. Antikacılar Çarşısı’nda zaman yolculuğu!
5. Ayvalık Ayazması’nda dilek dile.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gün batımını yakala.
7. Cunda'da kahve iç.
8. Taksiyarhis Kilisesi’ni gör.
9. Ege mutfağıyla akşam yemeği ziyafeti!
10. Ayvalık'ta dolu dolu geçen o şahane 24 saatin ardından, akşam rüzgarının zeytin dallarını fısıldadığı bir noktada durma vakti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın