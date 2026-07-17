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Taş Sokaklar, Zeytin ve İyot Kokusu: Ayvalık’ta Bir Günde Keşfedilecek 10 Şey

Taş Sokaklar, Zeytin ve İyot Kokusu: Ayvalık’ta Bir Günde Keşfedilecek 10 Şey

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 13:01
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Hafta sonu kaçamağı için rotayı Kuzey Ege'ye çevirenler burada mı? 24 saate koskoca bir Ayvalık ruhunu sığdırmak imkansız gibi görünse de, doğru adımlarla bu mümkün! Tarihi sokaklardan lokal tatlara, kaçırılmaması gereken gün batımı noktalarından şehir gürültüsünü ardında bırakacağın o özel sığınağa kadar her şeyi adım adım listeledik. Ayvalık'ta bir günde yapılacak en nokta atışı 10 şey!

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1. Macaron Sokakları’nda kaybol.

1. Macaron Sokakları’nda kaybol.

Ayvalık demek, neoklasik taş evler ve cumbalı sokaklar demek. Sabahın erken saatlerinde, henüz kalabalıklaşmamışken Macaron (Hayrettin Paşa) Mahallesi'ne dal. Telefonu cebine koy ve rastgele sokaklarda kaybol. Kapı önlerinde sohbet eden amcalara, pencerelerden sarkan sardunyalara ve tabii ki her köşe başını tutmuş Ayvalık kedilerine selam vermeyi unutma.

2. Bademli muhallebi molası ver.

2. Bademli muhallebi molası ver.

Sokakları arşınlarken burnuna gelen o nefis kokuları takip ederek ilerle. Bölgenin o samimi atmosferinde kısa bir soluklanma molası verirken, yanına mutlaka buranın meşhur ve hafif bademli muhallebisinden söyleyerek günün geri kalanı için enerji depola.

3. Karadut şerbetiyle serinle.

3. Karadut şerbetiyle serinle.

Macaron’a geri dönüp Camlı Kahve’yi buluyoruz. Yaz sıcağında Ayvalık’taysan, buranın buz gibi, el yapımı karadut şerbeti hayat kurtarır. Tarihi binanın yüksek tavanı altında, otantik atmosferin tadını çıkararak şerbetini yudumla.

4. Antikacılar Çarşısı’nda zaman yolculuğu!

4. Antikacılar Çarşısı’nda zaman yolculuğu!

Ayvalık merkezdeki Barbaros Caddesi ve çevresi tam bir retro cenneti. Antikacılar Çarşısı’na uğra; eski siyah beyaz fotoğraflar, plaklar, retro porselenler ve Ege’nin geçmişinden kopup gelmiş yüzlerce objenin arasında zaman yolculuğuna çık. Belki evinin en güzel köşesi için ufak bir anı yakalarsın.

5. Ayvalık Ayazması’nda dilek dile.

5. Ayvalık Ayazması’nda dilek dile.

Şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan Gazi Kemal Paşa Mahallesi’ndeki Ayazma, restore edilmiş büyüleyici mimarisiyle seni bekliyor. İçerideki şifalı olduğuna inanılan kutsal sudan içebilir, yapının mistik havasını soluyabilirsin. Fotoğraf meraklıları için de harika ışık açıları sunuyor.

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6. Gün batımını yakala.

6. Gün batımını yakala.

Akşama doğru rotayı merkezin biraz dışına, Şeytan Sofrası’na çeviriyoruz. Evet, popüler ve evet, kalabalık... Ama Ayvalık adalarını, Midilli’yi ve uçsuz bucaksız Ege’yi kuş bakışı gören o gün batımı manzarasını dünyada çok az yerde bulabilirsin.

7. Cunda'da kahve iç.

7. Cunda'da kahve iç.

Günü batırdıktan sonra köprüden geçip doğruca Cunda Adası'na geç. Cunda’nın simgelerinden olan tarihi Taş Kahve'de akşam esintisine karşı sakızlı dibek kahvesi içmek, buranın yazısız kuralıdır.

8. Taksiyarhis Kilisesi’ni gör.

8. Taksiyarhis Kilisesi’ni gör.

Hristiyanlık döneminden kalan ve şu an anıt müze olarak hizmet veren Taksiyarhis Kilisesi, Ayvalık’ın en görkemli yapısı. İçeri girdiğin an tavandaki freskler, ikonalar ve mermer işçiliği karşısında büyülenmemek elde değil. Kentin çok kültürlü geçmişini anlamak için burası şart.

9. Ege mutfağıyla akşam yemeği ziyafeti!

9. Ege mutfağıyla akşam yemeği ziyafeti!

24 saatlik bu yoğun ve büyüleyici günü harika bir akşam yemeğiyle taçlandırma vakti. Cunda sahildeki ya da ara sokaklardaki keyifli yerel restoranlardan birine otur; masayı deniz börülcesi, fava, kabak çiçeği dolması ve tabii ki Ayvalık’ın alametifarikası çıtır çıtır papalina balığıyla donat.

10. Ayvalık'ta dolu dolu geçen o şahane 24 saatin ardından, akşam rüzgarının zeytin dallarını fısıldadığı bir noktada durma vakti.

10. Ayvalık'ta dolu dolu geçen o şahane 24 saatin ardından, akşam rüzgarının zeytin dallarını fısıldadığı bir noktada durma vakti.

Ayvalık'ta geçen dolu dolu 24 saatin ardından ruhunu dinlendireceğin, sadece sana özel bir sığınak hayal et. Akşam esintisinde zeytin ağaçlarının fısıltısını dinlerken, günü otantik ve mahrem bir atmosferde kapatmak istersen, yolun kesinlikle Panjur Ayvalık'a çıkmalı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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