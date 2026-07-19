Cunda’dan Şeytan Sofrası‘na Ayvalık Ruhunu Hissettiren 10 Keşif Noktası

Ege’nin o kendine has, zamanı yavaşlatan bir havası vardır ya hani... İşte o havanın başkenti kesinlikle Ayvalık! Taş binaları, burnuna çalınan zeytinyağı kokusu, sakızlı kahvenin kırk yıl hatırı ve tabii ki o dillere destan gün batımı... 'Bu yaz rota kesinlikle Ayvalık!' diyenlerdensen ya da oraya gidip de ruhunu tamamen orada bıraktıysan, ayak bastığın an seni tam bir Ayvalık yerlisi gibi hissettirecek 10 keşif noktasını derledik.

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