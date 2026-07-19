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Cunda’dan Şeytan Sofrası‘na Ayvalık Ruhunu Hissettiren 10 Keşif Noktası

Cunda’dan Şeytan Sofrası‘na Ayvalık Ruhunu Hissettiren 10 Keşif Noktası

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 13:01
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Ege’nin o kendine has, zamanı yavaşlatan bir havası vardır ya hani... İşte o havanın başkenti kesinlikle Ayvalık! Taş binaları, burnuna çalınan zeytinyağı kokusu, sakızlı kahvenin kırk yıl hatırı ve tabii ki o dillere destan gün batımı... 'Bu yaz rota kesinlikle Ayvalık!' diyenlerdensen ya da oraya gidip de ruhunu tamamen orada bıraktıysan, ayak bastığın an seni tam bir Ayvalık yerlisi gibi hissettirecek 10 keşif noktasını derledik.

Hazırsan bavulunu topla, yola çıkıyoruz!

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1. Cunda sokaklarında kaybol.

1. Cunda sokaklarında kaybol.

Cunda'ya gelip sadece sahilde dondurma yemekle olmaz. Kendini hemen o Arnavut kaldırımlı, tarihi Rum evleriyle süslü arka sokaklara bırakmalısın. Her köşebaşından sarkan begonviller, pencerelerden sana bakan tonton teyzeler ve tabii ki sokağın gerçek sahibi olan kediler... Telefonunun şarjını dolu tut, çünkü burada adım başı fotoğraf çekilmek isteyeceksin.

2. Şeytan Sofrası’nda günü batır.

2. Şeytan Sofrası’nda günü batır.

Ayvalık’ın alametifarikası burası! Tepeye çıktığında ayaklarının altına serilen o irili ufaklı adalar manzarası insanı gerçekten büyülüyor. Evet, gün batımına doğru biraz kalabalık oluyor, yalan yok. Ama güneş o kızıllıkla denizin birleştiği yere doğru süzülürken, etraftaki kalabalığı tamamen unutup 'İyi ki buradayım' diyeceksin. Şeytan’ın ayak izine bozuk para atmayı ve dilek dilemeyi de unutma!

3. Taksiyarhis Kilisesi’ni mutlaka gez.

3. Taksiyarhis Kilisesi’ni mutlaka gez.

Cunda’nın tam kalbinde yükselen bu tarihi yapı, mimarisiyle insanı büyüleyen cinsten. Zamanında kiliseydi, şimdiyse muazzam bir müze. İçeri girdiğin an o yüksek tavanlar, zamanı durdurmuş gibi duran antikalar ve oyuncaklar seni bambaşka bir döneme götürecek. Kültür turu seversen buraya bayılacaksın.

4. Macaron Mahallesi’nde nostalji yaşa.

4. Macaron Mahallesi’nde nostalji yaşa.

İşte burası Ayvalık’ın nostalji kokan, o eski ve samimi yüzü. İsmini buralarda bolca yetişen mercanköşk otundan alan bu mahalle, son yıllarda tatlı kafeleriyle ve tasarım dükkanlarıyla canlansa da o eski mahalle kültürünü hiç kaybetmemiş.

5. Taş Kahve’de sabah kahvesi iç.

5. Taş Kahve’de sabah kahvesi iç.

Cunda sahilinin simgesi olan Taş Kahve’de bir sabah kahvesi içmeden 'Ayvalık’a gittim' diyemezsin. Yüksek tavanı, taş duvarları ve içeride uçuşan kırlangıçlarıyla buranın çok kendine has bir aurası var.

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6. Cennet Tepesi’nde huzuru bul.

6. Cennet Tepesi’nde huzuru bul.

'Ben o kadar kalabalığı çekemem, daha sakin bir yerde Ayvalık’ı kuş bakışı izlemek istiyorum' dersen, seni Cennet Tepesi’ne alalım. Çam ağaçlarının altından Ayvalık merkezini ve Cunda’yı izlemek, özellikle akşamüstü saatlerinde aşırı huzurlu bir aktiviteye dönüşüyor.

7. Küçükköy’ün sanat dolu sokaklarını keşfet.

7. Küçükköy’ün sanat dolu sokaklarını keşfet.

Ayvalık merkezine çok yakın olan bu eski Osmanlı köyü, son yıllarda tam bir sanat köyüne dönüştü. Taş evler restore edildi, sanat atölyeleri, galeriler açıldı. Köyün meydanında oturup meşhur Boşnak böreğini yemeli, ardından sokaklarındaki tasarım dükkanlarını keşfetmelisin.

8. Ortunç Koyu’nda güne taze bir nefesle başla.

8. Ortunç Koyu’nda güne taze bir nefesle başla.

Cunda’nın arkasında, milli park sınırları içinde kalan Ortunç Koyu, doğanın kalbinde tam bir arınma noktası. Güne en güzel başlangıcı yapmak istersen sahilde sabah yürüyüşü burada adeta bir ritüele dönüşecek; çam kokusu ve deniz esintisi eşliğinde atacağın her adım, gününe taze bir nefes katacak.

9. Ayvalık tostunu lokal yerlerde ye.

9. Ayvalık tostunu lokal yerlerde ye.

Ayvalık tostu her yerde var ama buradaki malzemelerin kalitesi, ekmeğin o özel dokusu bambaşka. Keşif dolu bir günün ortasında acıktığında turistik çarşıların biraz dışına çıkıp, ara sokaklardaki eski büfelerde ya da lokallerin sıraya girdiği noktalarda bu tostu denemelisin. Yanına da buz gibi bir yayık ayranı...

10. Kalamia Restaurant’ta gurme bir kapanış yap.

10. Kalamia Restaurant’ta gurme bir kapanış yap.

Geldik listenin en lezzetli, en keyifli finaline! Ayvalık ruhunu tam anlamıyla hissetmek, masadan mutlu kalkmaktan geçer. Panjur Ayvalık bünyesinde bulunan Kalamia Restaurant, tatiline bambaşka bir renk katmak için kapılarını açıyor. Yunan ve Ege mutfağından ilham alan, taptaze deniz ürünleri ve enfes yöresel Ege lezzetleriyle donatılmış o şahane sofrada zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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