Cunda’dan Şeytan Sofrası‘na Ayvalık Ruhunu Hissettiren 10 Keşif Noktası
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Ege’nin o kendine has, zamanı yavaşlatan bir havası vardır ya hani... İşte o havanın başkenti kesinlikle Ayvalık! Taş binaları, burnuna çalınan zeytinyağı kokusu, sakızlı kahvenin kırk yıl hatırı ve tabii ki o dillere destan gün batımı... 'Bu yaz rota kesinlikle Ayvalık!' diyenlerdensen ya da oraya gidip de ruhunu tamamen orada bıraktıysan, ayak bastığın an seni tam bir Ayvalık yerlisi gibi hissettirecek 10 keşif noktasını derledik.
Hazırsan bavulunu topla, yola çıkıyoruz!
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1. Cunda sokaklarında kaybol.
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2. Şeytan Sofrası’nda günü batır.
3. Taksiyarhis Kilisesi’ni mutlaka gez.
4. Macaron Mahallesi’nde nostalji yaşa.
5. Taş Kahve’de sabah kahvesi iç.
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6. Cennet Tepesi’nde huzuru bul.
7. Küçükköy’ün sanat dolu sokaklarını keşfet.
8. Ortunç Koyu’nda güne taze bir nefesle başla.
9. Ayvalık tostunu lokal yerlerde ye.
10. Kalamia Restaurant’ta gurme bir kapanış yap.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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