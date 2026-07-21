article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Söğütköy’ün Ege’nin Yeni Kaçış Noktası Olmasının 10 Büyüleyici Nedeni

Söğütköy’ün Ege’nin Yeni Kaçış Noktası Olmasının 10 Büyüleyici Nedeni

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ege'nin o kalabalık, adım atacak yer kalmayan popüler tatil beldelerinden sıkılmadınız mı? Çeşme'nin trafiği, Bodrum'un pahalılığı derken ruhumuzu dinlendireceğimiz o eski Ege kasabası havasını özledik. İşte tam bu noktada, son dönemin en gizemli ve en büyüleyici sığınağı devreye giriyor: Söğütköy.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Eşsiz gün batımı manzaraları insanı büyüler.

1. Eşsiz gün batımı manzaraları insanı büyüler.

Söğütköy’de gün batımı bir doğa olayından çok daha fazlası; adeta bir görsel şölen! Güneş, tam karşınızdaki Simi Adası’nın arkasından batarken gökyüzü turuncudan mora dönüyor. Telefonunuzun kamerasını hazırlayın, çünkü buralarda filtreye hiç ihtiyacınız olmayacak.

2. Bozulmamış kasaba dokusu eski Ege’yi yaşatır.

2. Bozulmamış kasaba dokusu eski Ege’yi yaşatır.

Hani hep 'Ah o eski Bodrum ne güzeldi...' diye hayıflanırız ya, işte Söğüt tam olarak o. Büyük resort oteller, zincir mekanlar, gürültülü yerler yok. Taş evler, begonvillerle süslü sokaklar ve kapı önünde oturan samimi Ege köylüleri var.

3. Akvaryum berraklığındaki denizi insanı kendine çeker.

3. Akvaryum berraklığındaki denizi insanı kendine çeker.

Söğüt’ün denizi o kadar berrak ki, suyun altındaki taşları ve balıkları tek tek sayabilirsiniz. Üstelik Ege’nin o insanı çarpan buz gibi suyu yerine, tam kıvamında, çarşaf gibi akvaryum havasında bir denizi var. Kulaç atarken ruhunuzun hafiflediğini hissedeceksiniz.

4. Marmaris'in bu gizli köşesinde, dünyadan kopup kendinizi dinleyebileceğiniz özel yerler var.

4. Marmaris'in bu gizli köşesinde, dünyadan kopup kendinizi dinleyebileceğiniz özel yerler var.

Söğütköy, sadece doğasıyla değil, sunduğu konaklama ve dinlenme vizyonuyla da Ege’nin yenisi. Selimiye ve Bozburun'u geçip yolun tam sonuna vardığınızda, dünyadan kopup kendinizi dinleyebileceğiniz gizli sığınaklar sizi bekliyor.

5. Söğüt, gastronomi meraklıları için gizli bir cennet.

5. Söğüt, gastronomi meraklıları için gizli bir cennet.

Üstelik bu sakinliğin hemen yanı başında, deniz kenarında aile dostu alternatifler de var. Denize sıfır konumdaki Panocco Beach & Restaurant gibi bağlı işletmelerde, sabah yerel Ege otları ve sızma zeytinyağıyla hazırlanan enfes bir yöresel kahvaltı güne başlayıp; akşamı ise iskelede, bölgenin meşhur taze ahtapot ve kalamarı eşliğinde Akdeniz mutfağının tadını çıkararak taçlandırabiliyorsunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Karşıdaki Simi Adası'nın yakınlığı göz doldurur.

6. Karşıdaki Simi Adası'nın yakınlığı göz doldurur.

Söğüt sahiline oturduğunuzda kafanızı kaldırdığınız an Yunanistan’ın meşhur Simi Adası tam karşınızda duruyor. O kadar yakın ki, akşamları adanın ışıklarını izleyerek huzurlu ve sakin bir akşam geçirebilirsiniz.

7. Bakir koylar tekne turlarıyla keşfedilir.

7. Bakir koylar tekne turlarıyla keşfedilir.

Söğüt’ün merkezinden kalkan küçük teknelerle öyle koylara gidiyorsunuz ki, 'Dünyada böyle yerler kaldı mı ya?' diyorsunuz. Korsan Koyu, Yeşil Deniz gibi karayolu ulaşımı olmayan, sadece size ve doğaya aitmiş gibi hissettiren bakir koylarda yüzmenin keyfi paha biçilemez.

8. Doğa sesleri şehir stresini unutturur.

8. Doğa sesleri şehir stresini unutturur.

Metropol hayatının en büyük görünmez düşmanı olan o sürekli gürültü kirliliği, Söğütköy sınırlarına girdiğiniz andan itibaren tamamen son buluyor. Burada ne sinir bozan bir trafik lambası, ne sürekli çalan korna sesleri ne de bir yerlere yetişmek zorunda olan insanların yarattığı o telaş var. Sabahları doğanın kendi ritmiyle, horoz sesleri ve kuş cıvıltıları eşliğinde güne uyanıyorsunuz. Gün boyunca ise size sadece yaprakların arasından süzülen hafif bir rüzgarın fısıltısı ve kıyıya vuran küçük dalgaların dinlendirici melodisi eşlik ediyor.

9. Doğal köy yaşamı sofralara lezzet katar.

9. Doğal köy yaşamı sofralara lezzet katar.

Söğütköy’de yaşam hala toprağın, mevsimlerin ve yerel üretimin kurallarına göre akmaya devam ediyor. Sabah kahvaltısında masanıza gelen o sulu, mis kokulu domatesler köy pazarından o sabah toplanmış oluyor; yediğiniz zeytinler ise hemen yanı başınızdaki asırlık ağaçların dallarından özenle hasat ediliyor. Bölgenin meşhur ve şifalı keçiboynuzu pekmezi, çam ormanlarından süzülen hakiki çam balı gibi lezzetler doğrudan üreticisinden sofranıza ulaşıyor.

10. Yavaş akan zaman ruhu dinlendirir.

10. Yavaş akan zaman ruhu dinlendirir.

Modern dünyanın bize dayattığı o sürekli bir yerlere koşturma, zamanı yakalama ve üretken olma baskısı Söğütköy’de tamamen hükümsüz kalıyor. Burada zaman adeta yavaş çekimde, kendi doğal akışında ilerliyor. Ruhunuzun bedeninize yetişmesi için ihtiyacınız olan o 'yavaşlama' hakkını Söğüt size fazlasıyla veriyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın