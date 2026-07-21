Söğütköy’ün Ege’nin Yeni Kaçış Noktası Olmasının 10 Büyüleyici Nedeni
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Ege'nin o kalabalık, adım atacak yer kalmayan popüler tatil beldelerinden sıkılmadınız mı? Çeşme'nin trafiği, Bodrum'un pahalılığı derken ruhumuzu dinlendireceğimiz o eski Ege kasabası havasını özledik. İşte tam bu noktada, son dönemin en gizemli ve en büyüleyici sığınağı devreye giriyor: Söğütköy.
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1. Eşsiz gün batımı manzaraları insanı büyüler.
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2. Bozulmamış kasaba dokusu eski Ege’yi yaşatır.
3. Akvaryum berraklığındaki denizi insanı kendine çeker.
4. Marmaris'in bu gizli köşesinde, dünyadan kopup kendinizi dinleyebileceğiniz özel yerler var.
5. Söğüt, gastronomi meraklıları için gizli bir cennet.
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6. Karşıdaki Simi Adası'nın yakınlığı göz doldurur.
7. Bakir koylar tekne turlarıyla keşfedilir.
8. Doğa sesleri şehir stresini unutturur.
9. Doğal köy yaşamı sofralara lezzet katar.
10. Yavaş akan zaman ruhu dinlendirir.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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