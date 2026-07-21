Söğütköy’ün Ege’nin Yeni Kaçış Noktası Olmasının 10 Büyüleyici Nedeni

Metropol hayatının en büyük görünmez düşmanı olan o sürekli gürültü kirliliği, Söğütköy sınırlarına girdiğiniz andan itibaren tamamen son buluyor. Burada ne sinir bozan bir trafik lambası, ne sürekli çalan korna sesleri ne de bir yerlere yetişmek zorunda olan insanların yarattığı o telaş var. Sabahları doğanın kendi ritmiyle, horoz sesleri ve kuş cıvıltıları eşliğinde güne uyanıyorsunuz. Gün boyunca ise size sadece yaprakların arasından süzülen hafif bir rüzgarın fısıltısı ve kıyıya vuran küçük dalgaların dinlendirici melodisi eşlik ediyor.