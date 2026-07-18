Seninle Tatile Çıkmak Damaklarda Hangi Ege Lezzeti Gibi Tat Bırakıyor?
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Tatile kiminle çıktığın bazen gidilen yerden çok daha önemli oluyor. Peki sen nasıl bir tatil arkadaşısın? Seninle yola çıkmak eminiz ki damaklarda lezzetli bir tat bırakıyordur ve tadı damağımızda kalacak kadar lezzetlidir! Biz bugün bunu merak ettik ve bir test hazırladık.
Soruları cevapla ve tatil karakterinin damaklarda bıraktığı Ege lezzetini öğren!
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1. İlk sorumuz valiz hazırlığı ile ilgili olacak. Valiz hazırlama sürecini öğrenebilir miyiz?
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2. "Hadi kalkın şu meşhur yeri de görelim!" diyen şu hiperaktif tatilci sen misin?
3. Tatilin ilk gününde yaptığın kahvaltıdan beklentin ne oluyor genelde?
4. Akşam yemeği için bir mekan seçiyoruz. İlk kriterini seçer misin?
5. Tatilde diyet ve kalori hesabı yapılır mı sence?
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6. Şimdi de şunu soralım: Kaldığın otelin sana sunması gereken en önemli şeyi seçer misin?
7. Güneşin bu renge büründüğü saate "Golden Hour" diyoruz. Tatildeyken tam olarak bu saatte nerede olurdun?
8. Son sorudayız! Tabakta kalan yemeğin son lokmasını kim yer?
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Taze ahtapot ve kalamar gibi!
Damakta Sakız Kahvesi gibi bir tat bırakıyorsun!
Denizden çıktıktan sonra yapılan serpme kahvaltı tadı gibi!
Sen damakta taze Ege otları ve saf zeytinyağı gibi bir tat bırakıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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