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Seninle Tatile Çıkmak Damaklarda Hangi Ege Lezzeti Gibi Tat Bırakıyor?

Seninle Tatile Çıkmak Damaklarda Hangi Ege Lezzeti Gibi Tat Bırakıyor?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 13:01
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Tatile kiminle çıktığın bazen gidilen yerden çok daha önemli oluyor. Peki sen nasıl bir tatil arkadaşısın? Seninle yola çıkmak eminiz ki damaklarda lezzetli bir tat bırakıyordur ve tadı damağımızda kalacak kadar lezzetlidir! Biz bugün bunu merak ettik ve bir test hazırladık.

Soruları cevapla ve tatil karakterinin damaklarda bıraktığı Ege lezzetini öğren!

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1. İlk sorumuz valiz hazırlığı ile ilgili olacak. Valiz hazırlama sürecini öğrenebilir miyiz?

1. İlk sorumuz valiz hazırlığı ile ilgili olacak. Valiz hazırlama sürecini öğrenebilir miyiz?

2. "Hadi kalkın şu meşhur yeri de görelim!" diyen şu hiperaktif tatilci sen misin?

3. Tatilin ilk gününde yaptığın kahvaltıdan beklentin ne oluyor genelde?

3. Tatilin ilk gününde yaptığın kahvaltıdan beklentin ne oluyor genelde?

4. Akşam yemeği için bir mekan seçiyoruz. İlk kriterini seçer misin?

4. Akşam yemeği için bir mekan seçiyoruz. İlk kriterini seçer misin?

5. Tatilde diyet ve kalori hesabı yapılır mı sence?

5. Tatilde diyet ve kalori hesabı yapılır mı sence?
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6. Şimdi de şunu soralım: Kaldığın otelin sana sunması gereken en önemli şeyi seçer misin?

6. Şimdi de şunu soralım: Kaldığın otelin sana sunması gereken en önemli şeyi seçer misin?

7. Güneşin bu renge büründüğü saate "Golden Hour" diyoruz. Tatildeyken tam olarak bu saatte nerede olurdun?

8. Son sorudayız! Tabakta kalan yemeğin son lokmasını kim yer?

8. Son sorudayız! Tabakta kalan yemeğin son lokmasını kim yer?
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Taze ahtapot ve kalamar gibi!

Taze ahtapot ve kalamar gibi!

Tatilde seninle olmak, damakta denize sıfır bir masada yenen nefis bir ahtapot ve kalamar gibi bir tat bırakıyor desek abartmış olmayız! Lezzetli, doyurucu ve Akdeniz ruhu gibi. Gürültü patırtı sevmiyor ve sadece yetişkinlere özel sakin alanlarda kafanı dinlemek istiyorsun. Panjur Söğütköy'ün dünyadan uzak ve tabiata yakın hali tam senin karakterinle uyuşuyor. İnsanı yormayan aksine deniz havası gibi ferahlatan harika bir yol arkadaşısın!

Damakta Sakız Kahvesi gibi bir tat bırakıyorsun!

Damakta Sakız Kahvesi gibi bir tat bırakıyorsun!

Seninle tatile çıkmak, kahvaltının üstüne içilen bol köpüklü bir sakızlı kahve tadı veriyor. Gösterişten uzak, doğal, otantik ve inanılmaz huzurlusun. Bütün gün yatıp uyumak yerine dar taş sokaklara dalmayı ve yerel kültürü hissetmeyi seviyorsun. Panjur Ayvalık'ın asırlık çam ağaçları arasındaki sakin kasaba ruhu seninle birebir örtüşüyor. Rüzgar zeytin dallarını fısıldatırken saatlerce dertleşilecek o insansın resmen!

Denizden çıktıktan sonra yapılan serpme kahvaltı tadı gibi!

Denizden çıktıktan sonra yapılan serpme kahvaltı tadı gibi!

Seninle tatile çıkmak manzaraya karşı yapılan şık ve taze bir Ege kahvaltısı gibi hissettiriyor. Kaliteden anlıyor, standartlarını yüksek tutuyor ve konforundan asla vazgeçmiyorsun. Gözden uzak kalmayı tercih etsen de lüks detayların o estetik zevkini yaşamayı seviyorsun. Panjur Bodrum Luxury'nin kendine ait mutfağı ve panoramik manzaralı sonsuzluk havuzu olan loft villaları tam senin yaşam tarzını yansıtıyor. Kendi mutfağında özenle demlediğin nitelikli bir kahveyi yudumlarken ev konforunu arayan ama hizmetin de en iyisini bekleyen zevk sahibi bir tatil partnerisin.

Sen damakta taze Ege otları ve saf zeytinyağı gibi bir tat bırakıyorsun!

Sen damakta taze Ege otları ve saf zeytinyağı gibi bir tat bırakıyorsun!

Seninle tatile çıkmak tam anlamıyla sakinliğin ve doğallığın tadına varmak demek. Gösterişten uzak, samimi ve inanılmaz huzurlu birisin. Bütün gün şezlongda yatmak yerine dar taş sokaklara dalmayı, tarihi dokuyu ve yerel kültürü hissetmeyi çok seviyorsun. Tam da bu yüzden senin tatil rotan kesinlikle Panjur Ayvalık. 

Asırlık çam ağaçları arasına gizlenmiş bu otantik ortamda geleneksel mimarinin modern konforla harmanlandığı taş duvarlar arasında kalmak sana çok iyi gelecek. Akşam rüzgarı zeytin dallarını fısıldatırken Kalamia Restaurant'ın Ege mutfağından ilham alan lezzetleriyle günü noktalayabilirsin. Ardından denize karşı oturup o meşhur sakızlı kahveni yudumlayacağın yavaş tatil tam senin kalemin. Ne diyelim, seninle o taş avlularda saatlerce dertleşilir!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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