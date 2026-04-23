Osmanlı’nın Şafağı: Diriliş Ertuğrul Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Ertuğrul Gazi (Engin Altan Düzyatan)

Dizinin merkezi. Tarihte 'Emir-i Kayı' olarak anılır. Sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda kabileleri bir arada tutan bir liderdir. Mezarı Bilecik/Söğüt'tedir ve her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilir.

Halime Hatun (Esra Bilgiç)

Selçuklu soyundan gelen prenses rolüyle karşımıza çıkar. Tarihte de Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Osman Gazi'nin annesi olarak geçer. Ancak dizideki gibi genç yaşta ölmemiş, Ertuğrul Bey ile uzun yıllar omuz omuza yaşamıştır.

Turgut Alp (Cengiz Coşkun)

Ertuğrul’un en yakın silah arkadaşı. Tarihi kaynaklarda Turgut Alp, Osmanlı'nın kuruluşunda kilit rol oynayan, İnegöl kalesini fetheden ve 100 yaşının üzerinde şehit düşen efsanevi bir komutandır. Baltası bir simge haline gelmiştir.

Bamsı Beyrek (Nurettin Sönmez)

Karakteri, Dede Korkut Hikayeleri'ndeki bir kahramandan esinlenmiştir. Tarihi kayıtlarda birebir 'Ertuğrul'un alpı' olarak geçmese de, o dönemin savaşçı ruhunu temsil eden sembolik ve çok sevilen bir figürdür.

Süleyman Şah (Serdar Gökhan)

Ertuğrul Gazi’nin babası ve Kayı boyunun beyidir. Fırat Nehri'ni geçerken boğularak vefat etmesi ve 'Caber Kalesi'ne defnedilmesi (Türk toprağı sayılan tek dış mekan) tarihteki en bilinen olaylardan biridir.

Hayme Ana (Hülya Darcan)

'Devlet Ana' olarak bilinir. Süleyman Şah'ın vefatından sonra boyun dağılmasını engelleyen, bilgeliğiyle beylere yol gösteren güçlü bir Türk kadını figürüdür.

Sadettin Köpek (Murat Garipağaoğlu)

Dizinin en büyük 'kötüsü'. Gerçekte de Selçuklu Devleti'nin veziri olan ve tahtı ele geçirmek için pek çok emir ve şehzadeyi katleden, devletin çöküşünü hızlandıran gerçek bir tarihi şahsiyettir.

Noyan (Barış Bağcı)

Moğol komutanı. Tarihte de Baycu Noyan, Anadolu'yu istila eden ve Selçuklu ordusunu Kösedağ Savaşı'nda mağlup eden gerçek bir Moğol lideridir.