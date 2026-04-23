Sen Çal Kapımı: Love Is in the Air Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Eda Yıldız (Hande Erçel)

Eda, sadece güzelliğiyle değil, dik başlılığı ve zekasıyla da modern bir kadın kahraman figürü çiziyor. Doğaya olan tutkusu ve dürüstlüğüyle, Serkan Bolat'ın mekanik dünyasını altüst eden büyüleyici bir güçtür.

Serkan Bolat (Kerem Bürsin)

Disiplinli, takıntılı ve duygularını gizleyen bir iş insanı olan Serkan, 'Robot' lakabını hakkıyla taşır. Ancak Eda'nın hayatına girişiyle birlikte, kontrolcü yapısının altındaki duygusal adamı keşfetmeye başlar.

Selin Atakan (Bige Önal)

Serkan’ın çocukluk arkadaşı ve şirket ortağı. Serkan’a olan platonik aşkı ve Eda’ya karşı kurduğu stratejik oyunlar, dizinin ilk sezonundaki ana çatışma odaklarından biridir.

Melek Yücel - Melo (Elçin Afacan)

Eda’nın en yakın arkadaşı ve dizinin neşe kaynağıdır. Saf sevgisi ve sadakatiyle 'Sisterhood' (Kız Kardeşlik) vurgusunu temsil eden en güçlü karakterdir.

Aydan Bolat (Neslihan Yeldan)

Serkan’ın aristokrat ve stil sahibi annesi. Agorafobisi nedeniyle evden çıkamayan Aydan, Eda sayesinde korkularıyla yüzleşecek ve dizinin en renkli karakter dönüşümlerinden birini sergileyecektir.

Engin Sezgin (Anıl İlter)

Serkan’ın en yakın arkadaşı ve ortağıdır. Dağınık, eğlenceli ve duygusal yapısıyla Serkan’ın en büyük dengeleyicisidir. Pırıl ile olan ilişkisi dizinin yan hikayelerini güçlendirmiştir.

Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu)

Disiplini ve işkolikliğiyle tanınan, iç mimarlık ofisinin kilit ismidir. Soğuk duruşunun altındaki kırılganlık ve Engin'e olan aşkı, onu izleyicinin favorilerinden biri yapmıştır.