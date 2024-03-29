Oscar Ödüllerine Aday Gösterilselerdi Kesin Kazanırlardı Diyeceğimiz Birbirinden Harika Türk Filmleri
Oscar Ödüllerine Aday Gösterilselerdi Kesin Kazanırlardı Diyeceğimiz Birbirinden Harika Türk Filmleri
Türk sinemasında birbirinden eşsiz senaryolara sahip filmler vardır. Ancak bunlardan bazılarının başarısı maalesef ülke içerisinde kalmış, yurt dışına açılamamıştır. Bu içerikte harika olay örgüleriyle Oscar ödüllerine aday gösterilselerdi kazanırlardı diyeceğimiz Türk filmlerini sizler için topladık. Bakalım sizler de aynı şeyi düşünüyor musunuz?
İyi seyirler!
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1. Canım Kardeşim (1973)
2. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)
3. Zübük (1980)
4. Babam ve Oğlum (2005)
5. Masumiyet (1997)
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6. Eşkıya (1996)
7. Pardon (2005)
8. Devrim Arabaları (2008)
9. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
10. Sonbahar (2008)
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11. Mucize (2015)
12. Tabutta Rövaşata (1996)
13. Kurak Günler (2022)
14. Kaybedenler Kulübü (2011)
15. Maden (1978)
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