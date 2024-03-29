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Oscar Ödüllerine Aday Gösterilselerdi Kesin Kazanırlardı Diyeceğimiz Birbirinden Harika Türk Filmleri

Oscar Ödüllerine Aday Gösterilselerdi Kesin Kazanırlardı Diyeceğimiz Birbirinden Harika Türk Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 11:30

Türk sinemasında birbirinden eşsiz senaryolara sahip filmler vardır. Ancak bunlardan bazılarının başarısı maalesef ülke içerisinde kalmış, yurt dışına açılamamıştır. Bu içerikte harika olay örgüleriyle Oscar ödüllerine aday gösterilselerdi kazanırlardı diyeceğimiz Türk filmlerini sizler için topladık. Bakalım sizler de aynı şeyi düşünüyor musunuz?

İyi seyirler!

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1. Canım Kardeşim (1973)

1. Canım Kardeşim (1973)

IMDb: 8.6

Film, iki yoksul ve zavallı adamın, içlerinden birinin ölümcül hasta olan kardeşinin son bir dileğini yerine getirmek için televizyon bulmaya çalışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Tarık Akan, Kahraman Kıral, Halit Akçatepe

2. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

2. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

IMDb: 8.5

Katı bir anneye sahip genç bir kız olan Asya, çapkın bir şehir adamı olan İlyas ile tanışır ve kısa sürede birbirlerine aşık olurlar. Zorlukları aşarlar ve mutlu bir evlilikleri olur. Ancak bir gece bir adama yardım eden İlyas'ın hayatı tamamen değişir ve Asya'yı ve oğullarını başka bir kadın için terk eder. Bir daha da geri dönmez.

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin

3. Zübük (1980)

3. Zübük (1980)

IMDb: 8.5

Zübük, üyesi olduğu siyasi partiden yolsuzluk nedeniyle ihraç edilir. Gazeteci Yaşar, davasıyla ilgili haber yapmak ister ve Zübük'ün yaptıklarını araştırır. Yaşar, Zübük'ün köy halkına oynadığı sinsi oyunlar karşısında şaşkına döner.

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Nevra Serezli, Metin Serezli

4. Babam ve Oğlum (2005)

4. Babam ve Oğlum (2005)

IMDb: 8.2

Sadık, üniversite öğrencisiyken siyaseten aktif olan ve babasının ziraat mühendisi olmasını ve Ege'nin bir köyündeki aile çiftliğinin kontrolünü ele geçirmesini beklemesine rağmen 70'li yıllarda solcu bir gazeteciye dönüşen asi gençlerden biridir. 12 Eylül 1980'in şafağında, askeri darbe yaşanınca ne hastaneye ne de doktora ulaşamazlar ve eşi, tek çocukları Deniz'i doğururken ölür. Uzun süren işkence, yargılama ve hapis sürecinin ardından Sadık, babası Hüseyin'le arasını düzeltmenin zor olacağını bilerek 7-8 yaşlarındaki Deniz'le birlikte köyüne döner.

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Hümeyra

5. Masumiyet (1997)

5. Masumiyet (1997)

IMDb: 8.1

Yusuf on yıl hapis cezasının ardından cezaevinden çıkar. Başka bir mahkumun kendisine verdiği adrese giderken dışarıdaki hayattan korkuyor. Film, Basmane'de tanıştığı Bekir ve Uğur ile birlikte onun sıradan hayatlarının nasıl altüst olduğunu konu alıyor.

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Oyuncular: Güven Kıraç, Haluk Bilginer, Derya Alabora

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6. Eşkıya (1996)

6. Eşkıya (1996)

IMDb: 8.1

Film, eşkıya Baran'ın hapisten çıktıktan sonraki maceralarını konu alıyor. Baran, yeni baraj inşaatı nedeniyle doğduğu köyün sular altında kaldığını öğrenince şok olmaktan kendini alamaz. Daha sonra eski en yakın arkadaşı olan ve kendisine ispiyonlayıp sevgilisi Keje'yi çalan adamdan intikam almak için İstanbul'a doğru yola çıkar. Bu arada Baran, kendisinin eski moda yöntemlerini oldukça tuhaf bulan sert genç serseri Cumali ile iş birliği yapar. Cumali'nin başı bir suç patronuyla büyük derde girince Baran, intikam dolu görevlerine yenisini ekler.

Yönetmen: Yavuz Turgul

Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç

7. Pardon (2005)

7. Pardon (2005)

IMDb: 8.1

Gerçek bir olaydan uyarlanan filmde, terör örgütü üyesi oldukları sanılarak hapse giren üç arkadaşın trajikomik hikayesi anlatılıyor.

Yönetmen: Mert Baykal

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Ali Çatalbaş

8. Devrim Arabaları (2008)

8. Devrim Arabaları (2008)

IMDb: 8

Darbe yıllarında Türkiye kendi arabasını üretemiyordu. Ancak Paşa, Türk halkının kendi arabasını üretebileceğine inandığından 2 araba sipariş etti. Film, Gündüz ve beraberindeki mühendislerin sadece 130 günde 2 araba üretmesinin hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Tolga Örnek

Oyuncular: Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Halit Ergenç

9. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

9. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

IMDb: 7.8

Anadolu'nun Keskin ilçesi kırsalında, yerel savcı, polis komiseri ve doktor, Kenan adlı şüphelinin ve zihinsel engelli kardeşinin itiraf ettiği bir cinayetin kurbanını aramaya başlıyor. Ancak Kenan'ın cesedin tam yerini bilmemesi nedeniyle arama beklenenden daha zor oluyor. Grup araştırmaya devam ederken, kendi aralarında hem önemsiz şeyler hem de soruşturmadaki en derin endişeleri hakkında sohbet ediyorlar. 

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel

10. Sonbahar (2008)

10. Sonbahar (2008)

IMDb: 7.7

Üniversite öğrencisiyken tutuklanan Yusuf, 10 yıl sonra cezaevinden çıkar. Eve döner ve hasta ve yaşlı annesi tarafından karşılanır. Yakında seks işçisi olan güzel Gürcü kızı Eka ile tanışacak aşk, hayatı kavramak ve yalnızlıktan kurtulmak için son bir umutsuz girişime dönüşecek.

Yönetmen: Özcan Alper

Oyuncular: Onur Saylak, Megi Kobaladze, Serkan Keskin

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11. Mucize (2015)

11. Mucize (2015)

IMDb: 7.6

1960'lı yıllarda Türkiye'nin iç kesimlerindeki bir köye yeni bir öğretmen gelir ve orada okul olmadığını keşfeder. Çocukların ve engellilerin öğrenebileceği bir yer inşa etmek için köylüleri harekete geçirir.

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül

Oyuncular: Talat Bulut, Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül

12. Tabutta Rövaşata (1996)

12. Tabutta Rövaşata (1996)

IMDb: 7.6

Mahsun evsiz ve işsizdir. İstanbul'un en güzel ve en eski semtlerinden biri olan Rumelihisarı'nda yaşıyor ve yerel balıkçıların yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyordur. Mahsun arabaları çok seviyor, geceleri hırsızlık yapıyor, sabahları da arabaları temiz ve bakımlı bir şekilde geri götürüyordur.

Yönetmen: Derviş Zaim

Oyuncular: Ahmet Uğurlu, Tuncel Kurtiz, Ayşen Aydemir

13. Kurak Günler (2022)

13. Kurak Günler (2022)

IMDb: 7.5

Film, Yanıklar kasabasına yeni atanan genç bir savcı Emre'nin, ilk suç soruşturmasında kendisini siyasi bir çatışmanın içinde bulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Emin Alper

Oyuncular: Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu

14. Kaybedenler Kulübü (2011)

14. Kaybedenler Kulübü (2011)

IMDb: 7.5

1990'ların ortalarında Kaybedenler Kulübü adlı radyo programının sunuculuğunu yapan Kaan ve Mete, programları bir anda popüler hale geldikten sonra günlük hayatlarıyla başa çıkmakta zorlanırlar. Kaan, hayallerinin kızı Zeynep'le tanışır ancak program tartışmalara yol açmaya ve İstanbul toplumunun her kesiminden hayran çekmeye devam ederken ilişkileri baskı altına girer.

Yönetmen: Tolga Örnek

Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener, Ahu Türkpençe

15. Maden (1978)

15. Maden (1978)

IMDb: 7.5

Zonguldak'ta madende çalışan işçiler, oldukça zor şartlar altında ve yetersiz güvenlik önlemleriyle çalışır. İşçilerden biri olan İlyas durumun ciddiyetinin farkındadır. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için imza toplar. Ancak işçiler kovulma korkusu yüzünden ona destek vermez. Sonunda ise beklenen kaza olur. 

Yönetmen: Yavuz Özkan

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Halil Ergün

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