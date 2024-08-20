Oropouche Virüsü Avrupa’da: Sinek ve Sivrisinek Isırığıyla Bulaşıyor

Güney Amerika ve Karayip ülkelerinde görülen Oropouche virüsünün, Avrupa’da da tespit edildiği öğrenildi. İspanya, İtalya ve Almanya’da toplam 19 Oropouche vakası rapor edildi. Küçük sinek ve sivrisinek ısırığıyla bulaşan virüs, ani ateş, şiddetli baş ağrısı ve titremeye neden oluyor.