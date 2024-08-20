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Oropouche Virüsü Avrupa’da: Sinek ve Sivrisinek Isırığıyla Bulaşıyor

Oropouche Virüsü Avrupa’da: Sinek ve Sivrisinek Isırığıyla Bulaşıyor

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 21:47

Güney Amerika ve Karayip ülkelerinde görülen Oropouche virüsünün, Avrupa’da da tespit edildiği öğrenildi. İspanya, İtalya ve Almanya’da toplam 19 Oropouche vakası rapor edildi. Küçük sinek ve sivrisinek ısırığıyla bulaşan virüs, ani ateş, şiddetli baş ağrısı ve titremeye neden oluyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, Maymun Çiçeği virüsü sebebiyle küresel çapta acil durum ilan ederken, Oropouche virüsü de gündeme geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, Maymun Çiçeği virüsü sebebiyle küresel çapta acil durum ilan ederken, Oropouche virüsü de gündeme geldi.

Daha önce Güney Amerika ülkelerinde ve Karayip’te görülen virüs, Avrupa’da İspanya, İtalya ve Almanya’da da tespit edildi.

Daha önce Güney Amerika ülkelerinde ve Karayip’te görülen virüs, Avrupa’da İspanya, İtalya ve Almanya’da da tespit edildi.

NTV’de yer alan habere göre; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir raporda, vakaların 12'si İspanya'da, beşi İtalya'da, ikisi Almanya'da görüldüğü yer aldı.

NTV’de yer alan habere göre; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir raporda, vakaların 12'si İspanya'da, beşi İtalya'da, ikisi Almanya'da görüldüğü yer aldı.

Kaynak

Virüsün, özellikle hamile kadınlarda etkisi ölümcül olabiliyor. Virüsün hamilelik sırasında bulaşması, bir vakada fetüs ölümüne yol açtı. Diğerinde düşükle sonuçlandı. Ayrıca anormal derecede küçük bir kafa ile karakterize bir durum olan mikrosefali ve dört yenidoğan vakası yaşandı.

Virüsün, özellikle hamile kadınlarda etkisi ölümcül olabiliyor. Virüsün hamilelik sırasında bulaşması, bir vakada fetüs ölümüne yol açtı. Diğerinde düşükle sonuçlandı. Ayrıca anormal derecede küçük bir kafa ile karakterize bir durum olan mikrosefali ve dört yenidoğan vakası yaşandı.

Oropouche'u önleyecek bir aşı ya da tedavi edecek ilaç mevcut değil. En iyi korunma şeklinin tatarcık ve sivrisinek ısırıklarından kaçınmak olduğunu ifade etti.

Oropouche'u önleyecek bir aşı ya da tedavi edecek ilaç mevcut değil. En iyi korunma şeklinin tatarcık ve sivrisinek ısırıklarından kaçınmak olduğunu ifade etti.
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Hastalığın semptomları arasında, ani ateş, şiddetli baş ağrısı, titreme, kas ve eklem ağrısı, bulantı, baş dönmesi ve kusma yer alıyor.

Hastalığın semptomları arasında, ani ateş, şiddetli baş ağrısı, titreme, kas ve eklem ağrısı, bulantı, baş dönmesi ve kusma yer alıyor.

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