Sağlık Bakanlığı’ndan Maymun Çiçeği Rehberi: Virüs Nasıl Bulaşıyor, Belirtileri Neler?

Sağlık Bakanlığı, Maymun Çiçeği (MPOX) virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta acil durum ilan edilmesi sonrasında virüs ile ilgili rehber yayınlandı. Bakanlığın rehberinde, virüsün nasıl bulaştığı ve hastalık belirtileri de yer aldı.