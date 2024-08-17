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Sağlık Bakanlığı’ndan Maymun Çiçeği Rehberi: Virüs Nasıl Bulaşıyor, Belirtileri Neler?

Sağlık Bakanlığı’ndan Maymun Çiçeği Rehberi: Virüs Nasıl Bulaşıyor, Belirtileri Neler?

Maymun Çiçeği
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.08.2024 - 17:05

Sağlık Bakanlığı, Maymun Çiçeği (MPOX) virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta acil durum ilan edilmesi sonrasında virüs ile ilgili rehber yayınlandı. Bakanlığın rehberinde, virüsün nasıl bulaştığı ve hastalık belirtileri de yer aldı.

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Maymun Çiçeği (Mpox) virüsünün Afrika’daki yayılım hızındaki artış sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü küresel çapta uyarı yayınlanmıştı.

Maymun Çiçeği (Mpox) virüsünün Afrika’daki yayılım hızındaki artış sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü küresel çapta uyarı yayınlanmıştı.

Virüs, Afrika kıtasından sonra İsveç ve Pakistan’da da tespit edilmişti.

Virüs, Afrika kıtasından sonra İsveç ve Pakistan’da da tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili uzmanların hazırladığı rehberi resmi sitesinden yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili uzmanların hazırladığı rehberi resmi sitesinden yayımladı.

Bakanlığın yayınladığı rehber

Virüsün nasıl ortaya çıktığı, ne zaman pandemiye dönüştüğü de rehberde detaylıca anlattı.

Virüsün nasıl ortaya çıktığı, ne zaman pandemiye dönüştüğü de rehberde detaylıca anlattı.

Bakanlığı rehberine göre Maymun Çiçeği virüsü, enfekte hasta ile her türlü temas, cinsel çıktı dahil vücut sıvıları, ciltteki deri lezyonlarına dokunma gibi yollarla geçebilir.

Bakanlığı rehberine göre Maymun Çiçeği virüsü, enfekte hasta ile her türlü temas, cinsel çıktı dahil vücut sıvıları, ciltteki deri lezyonlarına dokunma gibi yollarla geçebilir.
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Hastalığın belirtileri olarak ise ateş, yoğun baş ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi, sırt ağrısı ve yoğun halsizlik gösterildi.

Hastalığın belirtileri olarak ise ateş, yoğun baş ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi, sırt ağrısı ve yoğun halsizlik gösterildi.

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