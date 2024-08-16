Sakarya’da Maymun Çiçeği Vakası Görüldü İddiası: Sağlık Müdürlüğünden Yalanlama
Sakarya’da Maymun Çiçeği Vakası Görüldü İddiası: Sağlık Müdürlüğünden Yalanlama
Sakarya’da Senegal uyruklu bir kişinin, maymun çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddia edilmişti. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tedavi altına alınan kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edilmediğini ve hastanın Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu açıklandı.
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Afrika’da hızla yayılan maymun çiçeği (mpox) virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü küresel çapta acil durum ilan etmişti.
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Virüs, Afrika kıtasından sonra İsveç ve Pakistan’da tespit edilmişti.
Bugün “Maymun çiçeği hastalığı Sakarya’da bir kişi tespit edildi” haberlerini ise İl Sağlık Müdürlüğü yalanlandı.
“Basında yer alan habere konu olan Senegal uyruklu Hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu belirlenmiştir, hastanın SLE tedavisi devam etmektedir.”
“Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.”
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