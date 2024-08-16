Sakarya’da Maymun Çiçeği Vakası Görüldü İddiası: Sağlık Müdürlüğünden Yalanlama

Sakarya’da Senegal uyruklu bir kişinin, maymun çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddia edilmişti. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tedavi altına alınan kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edilmediğini ve hastanın Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu açıklandı.