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Bu Sefer Asya’da: Pakistan'da Maymun Çiçeği (Mpox) Tespit Edildi

Bu Sefer Asya’da: Pakistan'da Maymun Çiçeği (Mpox) Tespit Edildi

Pakistanlı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.08.2024 - 11:10

Afrika’da hızla yayılan maymun çiçeği (mpox) virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde alarma geçmişti. Hastalık, İsveç’ten sonra Pakistan’da ortaya çıktı. Yapılan açıklamada, ülkeye Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden gelen 3 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiği duyuruldu.

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Afrika kıtasında özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşanan maymun çiçeği (mpox) hastalığı sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel acil durum ilan etmişti.

Afrika kıtasında özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşanan maymun çiçeği (mpox) hastalığı sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel acil durum ilan etmişti.

Dün virüsün, Afrika kıtası dışında İsveç’te de görüldüğü ortaya çıkmıştı.

Dün virüsün, Afrika kıtası dışında İsveç’te de görüldüğü ortaya çıkmıştı.

Bugün ise Pakistan ülkesindeki 3 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Bugün ise Pakistan ülkesindeki 3 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Pakistan’da tespit edilen 3 hastanın, ülkeye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden giriş yaptığı da açıklamada yer aldı.

Pakistan’da tespit edilen 3 hastanın, ülkeye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden giriş yaptığı da açıklamada yer aldı.

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