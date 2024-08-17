THY'den "Afrika Uçuşlarında Maske Olacak" İddiasına Yalanlama
THY'den "Afrika Uçuşlarında Maske Olacak" İddiasına Yalanlama
Afrika kıtasında hızla yayılan Maymun Çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta acil durum ilan etmişti. Virüs, Afrika dışında İsveç ve Pakistan’da da tespit edilmişti. Türk Hava Yolları'ndaki kabin görevlilerinin Afrika uçuşlarında eldiven ve maske kullanacağı iddia edilmişti ancak iddialar yalanlandı.
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Koronavirüs pandemisinin yakın hatırası hala akıllardayken, Afrika’da hızla yayılan Maymun Çiçeği virüsü de pandemi önlemlerini yeniden hatırlattı.
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HavaSosyalMedya’nın iddiasına göre, TYH de Afrika uçuşları için önlem aldı.
İddiaya göre, İstanbul Havalimanı-Afrika seferlerinde kabin memurları maske ve eldiven kullanmaya başlayacak.
Mynet'in ulaştığı Türk Hava Yolları kaynakları ise iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği ile ilgili aldığı küresel acil durum kararının, daha çok farkındalık yaratmak için alındığını açıklamıştı.
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Afrika kıtasında Maymun Çiçeği virüsü sebebiyle kısa zamanda 517 kişi hayatını kaybetmişti.
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Sadece kabin memurlarının değil yolcu hizmetlerinin de önlem alması gerekir
bence yolcular da takmalı. Özellikle dönen yolcular..
Onun yerine Afrika uçuşlarını askıya alabilirseniz daha sağlam önlem almış olursunuz
bana mutsuzluğun resmini çiz deseler bu maskelerden çizerim