THY'den "Afrika Uçuşlarında Maske Olacak" İddiasına Yalanlama

Afrika kıtasında hızla yayılan Maymun Çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta acil durum ilan etmişti. Virüs, Afrika dışında İsveç ve Pakistan’da da tespit edilmişti. Türk Hava Yolları'ndaki kabin görevlilerinin Afrika uçuşlarında eldiven ve maske kullanacağı iddia edilmişti ancak iddialar yalanlandı.