ORC’den Yeni Seçim Anketi: İstanbul ve Ankara’nın Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı

ORC Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sorulurken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

İstanbul'da 2 bin 850, Ankara'da ise bin 955 katılımcıyla yüz yüze yapılan ankette partilerin oy oranları ortaya konuldu.