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ORC’den Yeni Seçim Anketi: İstanbul ve Ankara’nın Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı

ORC’den Yeni Seçim Anketi: İstanbul ve Ankara’nın Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı

AK Parti CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2025 - 08:58 Son Güncelleme: 18.06.2025 - 08:59

ORC Araştırma, İstanbul ve Ankara’da organize ettiği 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' Sorulu anketin sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre; iki büyük şehirde de iki parti arasında yüzde 3’lük bir fark var. 

İşte son seçim anketinin sonuçları 👇

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ORC Araştırma, 12-16 Haziran tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma, 12-16 Haziran tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

ORC Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sorulurken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. 

İstanbul'da 2 bin 850, Ankara'da ise bin 955 katılımcıyla yüz yüze yapılan ankette partilerin oy oranları ortaya konuldu.

İstanbul’da CHP ilk sırada, fark yüzde 3!

İstanbul’da CHP ilk sırada, fark yüzde 3!

İstanbul'da CHP yüzde 33,6 çıkarken, AKP’nin oy oranı yüzde 30,2 oldu. İstanbul'da 3. sırada yer alan DEM Parti yüzde 7,2 alırken, MHP yüzde 5,5'lik oy oranı aldı.

Ankara’da da tablo aynı: CHP ilk sırada, fark yüzde 3!

Ankara’da da tablo aynı: CHP ilk sırada, fark yüzde 3!

Ankara'da ise CHP'nin oy oranı yüzde 34,6 çıkarken, AKP yüzde 31,1 ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'da yüzde 7,2 ile MHP üçüncü sırada yer aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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