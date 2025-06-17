Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın Avukatı Açıkladı: "Müvekkilimin Hayati Riski Artmıştır"
CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB’ye yönelik yapılan “yolsuzluk” soruşturması kapsamında ilk dalgada Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanmıştı. Çalık, geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi’nden İzmir’e sevk edilmişti.
Başkan Mehmet Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin sağlık sorunlarının kötüye gittiği gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduklarını açıkladı.
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İBB’ye yönelik yapılan operasyonların ilki 19 Mart’ta yapılmış ve gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer almıştı.
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Başkan Mehmet Murat Çalık cezaevinde 15 kilo birden vermiş.
Avukat Melih Koçhan’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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