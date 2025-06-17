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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın Avukatı Açıkladı: "Müvekkilimin Hayati Riski Artmıştır"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın Avukatı Açıkladı: "Müvekkilimin Hayati Riski Artmıştır"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2025 - 23:53

CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB’ye yönelik yapılan “yolsuzluk” soruşturması kapsamında ilk dalgada Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanmıştı. Çalık, geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi’nden İzmir’e sevk edilmişti.

Başkan Mehmet Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin sağlık sorunlarının kötüye gittiği gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduklarını açıkladı.

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İBB’ye yönelik yapılan operasyonların ilki 19 Mart’ta yapılmış ve gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer almıştı.

İBB’ye yönelik yapılan operasyonların ilki 19 Mart’ta yapılmış ve gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer almıştı.

Tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Mehmet Murat Çalık, geçtiğimiz günlerde İzmir’e sevk edilmişti. 

Çalık sevk sonrası, “Ailemden, sevdiklerimden koparılmak; en temel insani haklarımdan birinin daha elimden alınmasıdır. Silivri’de sağlık kontrollerim düzenli olarak sürerken, hiçbir gerekçe gösterilmeden alınan bu karar vicdani değildir.” açıklamasında bulunmuştu.

Başkan Mehmet Murat Çalık cezaevinde 15 kilo birden vermiş.

Başkan Mehmet Murat Çalık cezaevinde 15 kilo birden vermiş.

CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin 2 kez kanser tedavisi gördüğünü, tutukluluk sürecinde 15 kilo birden verdiğini ve cezaevi koşullarında hayatı riskinin arttığını belirterek tahliye edilmesi için dilekçe verdiklerini açıkladı.

Avukat Melih Koçhan’ın paylaşımı 👇

Avukat Melih Koçhan’ın paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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