Önümüzdeki Yıllarda Birçok Soruna Yol Açacaklarından Kimsenin Farkında Olmadığı 15 Trend
Önümüzdeki Yıllarda Birçok Soruna Yol Açacaklarından Kimsenin Farkında Olmadığı 15 Trend
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde farklı farklı trendler çıkıyor ve bunlar her zaman bizim faydamıza olmuyor. Bugünkü içeriğimizde önümüzdeki yıllarda birçok soruna yol açacak 15 trende bakıyor olacağız. Aklınıza benzer trendler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Aile Vloggerlarının bebeklerinin her anını kaydediyor olması yasal olmamalı."
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2. "Abonelik sistemi eskiden iyiydi ama şimdi bütün şirketler çok abarttı."
3. "Kesinlikle sosyal medya."
4. "Estetik ameliyatların günümüz gençleri için bu kadar normalleştirilmiş olması."
5. "Instagram turizmi. Sırf bir fotoğraf çekmek için bir yere doluşmak ve çevreyi kirletmek..."
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6. "Genç erkeklerde steroit kullanımı geçmişe kıyasla çok arttı."
7. "Sürekli sansür algoritmaları gelişmeye devam ediyor ve bu yüzden insanlar birçok platformda ciddi konuları konuşamaz oluyor."
8. "Aniden hepimiz bir gerçeklik şovunda yaşar gibi olduk ve dışarıya mükemmel gözükmeye çalışıyoruz ama gerçeklik çok farklı ve bu da birçok mental ve psikolojik soruna yol açıyor..."
9. "Günümüzde çocuklar dışarıdan korkmaları gerektiği söylenerek büyütülüyor ve çocuklar asla kendi başlarına bir risk almıyor."
10. "Sosyal medyada paylaşmak için 'şaka' bahanesi ile insanlara garip garip hareketler yapmak..."
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11. "Sosyal medyadaki sağlık fenomenleri."
12. "Çocuklara tablet vermek..."
13. "Normalde yaşlı bakımevinde olması gereken insanların politikaya devam edebiliyor olması ve hatta başkan olmaları."
14. "TikTok ile başlayan ve Challange ile biten bütün trendler..."
15. "İnsanların neredeyse 7/24 kulaklık kullanıyor olmaları."
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