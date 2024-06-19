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Önümüzdeki Yıllarda Birçok Soruna Yol Açacaklarından Kimsenin Farkında Olmadığı 15 Trend

Önümüzdeki Yıllarda Birçok Soruna Yol Açacaklarından Kimsenin Farkında Olmadığı 15 Trend

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 14:01

Günümüzde farklı farklı trendler çıkıyor ve bunlar her zaman bizim faydamıza olmuyor. Bugünkü içeriğimizde önümüzdeki yıllarda birçok soruna yol açacak 15 trende bakıyor olacağız. Aklınıza benzer trendler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Aile Vloggerlarının bebeklerinin her anını kaydediyor olması yasal olmamalı."

'Bazen bilerek bebekleri ağlattıklarını bile duydum.'

2. "Abonelik sistemi eskiden iyiydi ama şimdi bütün şirketler çok abarttı."

3. "Kesinlikle sosyal medya."

'Eskiden düzenli olarak sosyal medya kullanır ve içerik paylaşırdım. Başkaları izlemeyinceyse çok sinirlenirdim. Sosyal medyayı bıraktıktan sonra çok daha mutluyum.'

4. "Estetik ameliyatların günümüz gençleri için bu kadar normalleştirilmiş olması."

5. "Instagram turizmi. Sırf bir fotoğraf çekmek için bir yere doluşmak ve çevreyi kirletmek..."

5. "Instagram turizmi. Sırf bir fotoğraf çekmek için bir yere doluşmak ve çevreyi kirletmek..."
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6. "Genç erkeklerde steroit kullanımı geçmişe kıyasla çok arttı."

6. "Genç erkeklerde steroit kullanımı geçmişe kıyasla çok arttı."

'Çok yakın bir gelecekte bunun negatif etkilerini göreceğimizden eminim.'

7. "Sürekli sansür algoritmaları gelişmeye devam ediyor ve bu yüzden insanlar birçok platformda ciddi konuları konuşamaz oluyor."

7. "Sürekli sansür algoritmaları gelişmeye devam ediyor ve bu yüzden insanlar birçok platformda ciddi konuları konuşamaz oluyor."

'Sonuç olarak ciddi konuları konuşmayarak sadece günü eğlence ile geçiren bir topluma dönüşüyoruz.'

8. "Aniden hepimiz bir gerçeklik şovunda yaşar gibi olduk ve dışarıya mükemmel gözükmeye çalışıyoruz ama gerçeklik çok farklı ve bu da birçok mental ve psikolojik soruna yol açıyor..."

8. "Aniden hepimiz bir gerçeklik şovunda yaşar gibi olduk ve dışarıya mükemmel gözükmeye çalışıyoruz ama gerçeklik çok farklı ve bu da birçok mental ve psikolojik soruna yol açıyor..."

9. "Günümüzde çocuklar dışarıdan korkmaları gerektiği söylenerek büyütülüyor ve çocuklar asla kendi başlarına bir risk almıyor."

9. "Günümüzde çocuklar dışarıdan korkmaları gerektiği söylenerek büyütülüyor ve çocuklar asla kendi başlarına bir risk almıyor."

'Daha sonra aniden 18 yaşında üniversiteye gidip yapayalnız kalıyorlar. Günümüzde insanların anksiyete sorunları olmasının gerçek sebebi budur işte...'

10. "Sosyal medyada paylaşmak için 'şaka' bahanesi ile insanlara garip garip hareketler yapmak..."

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11. "Sosyal medyadaki sağlık fenomenleri."

11. "Sosyal medyadaki sağlık fenomenleri."

'Bu insanların yarısı neyden bahsediyor hiç bilmiyor ve buna rağmen milyonlarca insan onları izlemeye devam ediyor.'

12. "Çocuklara tablet vermek..."

12. "Çocuklara tablet vermek..."

'Daha çocuk konuşmaya başlamadan bile internete bağımlı hale geliyor.'

13. "Normalde yaşlı bakımevinde olması gereken insanların politikaya devam edebiliyor olması ve hatta başkan olmaları."

13. "Normalde yaşlı bakımevinde olması gereken insanların politikaya devam edebiliyor olması ve hatta başkan olmaları."

14. "TikTok ile başlayan ve Challange ile biten bütün trendler..."

15. "İnsanların neredeyse 7/24 kulaklık kullanıyor olmaları."

15. "İnsanların neredeyse 7/24 kulaklık kullanıyor olmaları."

'Çalışırken bile çıkarmıyorlar ve eminim gelecekte işitme sorunu olan ya da müzik olmadan hiç odaklanamayan birçok insan olacak.'

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