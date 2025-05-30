Okurken İçiniz Acıyabilir! Tayland’da Tuvalete Giden Adamın Cinsel Organını 3 Metrelik Piton Isırdı!

Sağlık görevlileri acil çağrıya hemen yanıt vererek genç adamın yardımına koştu. Çok fazla kan kaybeden Taylandlı adam, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Burada adamın cinsel organına 8 dikiş atıldı.

Atthaporn’a saldıran yılan bir avcı tarafından yakalanarak doğaya salındı. Olay sonrasında açıklama yapan talihsiz adam yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Birden keskin bir acı hissettim. Sanki biri beni aniden sırtımdan bıçaklamış gibiydi. Kanları görünce şok oldum. Çok korkunçtu.”