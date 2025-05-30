Okurken İçiniz Acıyabilir! Tayland’da Tuvalete Giden Adamın Cinsel Organını 3 Metrelik Piton Isırdı!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/weird-n...
Tayland'da 38 yaşındaki Atthaporn Boonmakchuay adında bir adam, evindeki tuvalete gitti. Tuvaletteki işini hallettiği sırada klozetin içinden çıkan 3 metre uzunluğundaki bir piton yılanı adamın cinsel organını ısırdı.
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Atthaporn Boonmakchuay isimli adam, tuvalete gittiği sırada hayatının şokunu yaşadı.
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Cinsel organına 8 dikiş atıldı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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