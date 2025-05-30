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Okurken İçiniz Acıyabilir! Tayland’da Tuvalete Giden Adamın Cinsel Organını 3 Metrelik Piton Isırdı!

Okurken İçiniz Acıyabilir! Tayland’da Tuvalete Giden Adamın Cinsel Organını 3 Metrelik Piton Isırdı!

Tayland
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.05.2025 - 13:13

Tayland'da 38 yaşındaki Atthaporn Boonmakchuay adında bir adam, evindeki tuvalete gitti. Tuvaletteki işini hallettiği sırada klozetin içinden çıkan 3 metre uzunluğundaki bir piton yılanı adamın cinsel organını ısırdı.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/weird-n...
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Atthaporn Boonmakchuay isimli adam, tuvalete gittiği sırada hayatının şokunu yaşadı.

Atthaporn Boonmakchuay isimli adam, tuvalete gittiği sırada hayatının şokunu yaşadı.

Evinin tuvaletine giden adam, tuvaletini yaptığı sırada klozetin içinden çıkan 3 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Pitonun, cinsel organını ısırdığı adamın çığlıklarını duyan ailesi hemen ambulansa haber verdi ve yardım çağırdı.

Cinsel organına 8 dikiş atıldı!

Cinsel organına 8 dikiş atıldı!

Sağlık görevlileri acil çağrıya hemen yanıt vererek genç adamın yardımına koştu. Çok fazla kan kaybeden Taylandlı adam, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Burada adamın cinsel organına 8 dikiş atıldı.

Atthaporn’a saldıran yılan bir avcı tarafından yakalanarak doğaya salındı. Olay sonrasında açıklama yapan talihsiz adam yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Birden keskin bir acı hissettim. Sanki biri beni aniden sırtımdan bıçaklamış gibiydi. Kanları görünce şok oldum. Çok korkunçtu.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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