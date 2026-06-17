Oğlu Karate Kursuna Giden Annenin Paylaşımı Dünya Çapında Viral Oldu
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Bir annenin paylaştığı video Türkçe sayfalardan çıkıp dünyaya yayıldı. 'Oğlu karate kursuna giden anne' parodisi birkaç saniye olmasına rağmen kısa sürede viral oldu. X'in çeviri özelliğiyle yabancı hesaplar da videoyu yorum yağmuruna tuttu.
Oğlu karate kursuna giden anne parodisi milyonlarca tık aldı.
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İşte o video:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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