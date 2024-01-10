Ogeday'ın Turabi'ye +18 Fotoğraf Göndermesinden Yaman'ın Kekemeliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Ogeday'ın Turabi'ye +18 Fotoğraf Göndermesinden Yaman'ın Kekemeliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Ocak Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor'ın ikinci kadın şampiyonu olan Nefise'nin kekeme olan Yaman için söylediği sözler tepkiyle karşılandı.
Güneşin Kızları'ndaki SavNaz çiftini canlandıran Burcu Özberk ve Berk Atan bir türlü birbirlerinden kopamadılar. Yıllar sonra buluşan iki oyuncu diziye gönderme yaptıkları paylaşımla dikkat çekti.
Survivor All Star başlar başlamaz Ogeday ve Turabi'nin tartışmaları programa damga vurdu. Son yayınlanan fragmanda yine gerilen ikili geçmişi ortaya serdi. Ogeday, Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlattı. Eski yarışmacı Avatar Atakan'dan da Ogeday'a uyarı geldi.
Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ederken programda 'ilahi adalet' dediğimiz bir an yaşandı. 2023 Survivor'ında Asena'dan şiddet gören Merve'yi Panaroma programında haksız bulan ve konunun abartıldığını söyleyen Hakan daha sezonun başında kavgaya karışarak Bozok'a fiziksel şiddet uyguladı. Bunu gören Merve sosyal medya hesabından 'karma' yorumu yaptı.
Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın konuşmacı olduğu Dünya Güzellerim Masada programının 8. bölümünde yine diziler konuşuldu. En sevdiği dizileri anlatan Bülent Ersoy, Barış Falay'ın Ömer'deki performansına övgüler yağdırırken gözyaşlarını tutamadı.
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Televizyon ekranlarının en dikkat çeken yapımlarından bir tanesi Yalı Çapkını elbette. Son sezonda hikayesindeki değişiklikler izleyicisini çileden çıkartan Yalı Çapkını'nın Suna ve Pelin'i arasındaki rekabet gözümüze çarpmaya devam ediyor. Buçe Buse Kahraman ve Beril Pozam dizide kanlı bıçaklı olsalar da, gerçek hayatta düşman çatıyor.
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