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Ogeday'ın Hayal Kırıklığı İtirafından Survivor'ın Bartın Çekimlerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ogeday'ın Hayal Kırıklığı İtirafından Survivor'ın Bartın Çekimlerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 01:50

11 Temmuz Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Somer Şef'in MasterChef'te sol eliyle yemek yedi diye babasının programı izlemediğini açıklayan kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü!

1. Somer Şef'in MasterChef'te sol eliyle yemek yedi diye babasının programı izlemediğini açıklayan kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü!

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2. 2025 sezonu için hazırlıklara başlanan Survivor'da Adem, Hikmet ve Sema'dan sonra dördüncü yarışmacıyla da anlaşma sağlandığı iddia edildi.

2. 2025 sezonu için hazırlıklara başlanan Survivor'da Adem, Hikmet ve Sema'dan sonra dördüncü yarışmacıyla da anlaşma sağlandığı iddia edildi.

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3. MasterChef'te düellolar sürerken tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz yarışmaya damgasını vurmuştu. Ana kadro öncesi final turuna yükselmeyi başaran Ayşe'nin hayvanlarıyla çektiği başvuru videosu içimizi ısıttı!

3. MasterChef'te düellolar sürerken tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz yarışmaya damgasını vurmuştu. Ana kadro öncesi final turuna yükselmeyi başaran Ayşe'nin hayvanlarıyla çektiği başvuru videosu içimizi ısıttı!

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4. Yalnızca Türkiye değil, Survivor Meksika, Romanya ve Yunanistan'ın da Acun Medya tarafından yapıldığını artık hepimiz biliyoruz. Ancak bilmediğimiz bir şey ortaya çıktı! Tüm Survivor çekimlerinin Dominik'te yapıldığını sansak da gerçek pek de öyle değilmiş.

4. Yalnızca Türkiye değil, Survivor Meksika, Romanya ve Yunanistan'ın da Acun Medya tarafından yapıldığını artık hepimiz biliyoruz. Ancak bilmediğimiz bir şey ortaya çıktı! Tüm Survivor çekimlerinin Dominik'te yapıldığını sansak da gerçek pek de öyle değilmiş.

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5. Survivor All Star'da şampiyon olmayı başaran Ogeday Girişken, yarışmada kendisini hayal kırıklığına uğratan ismi açıkladı.

5. Survivor All Star'da şampiyon olmayı başaran Ogeday Girişken, yarışmada kendisini hayal kırıklığına uğratan ismi açıkladı.

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6. Geçtiğimiz günlerde, Kızılcık Şerbeti ekibi Ali Sunal ile Aramızda programına konuk olmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı, Fatih'i ve Çimen'inin olduğu yayında oyuncular lakaplarını açıkladı.

6. Geçtiğimiz günlerde, Kızılcık Şerbeti ekibi Ali Sunal ile Aramızda programına konuk olmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı, Fatih'i ve Çimen'inin olduğu yayında oyuncular lakaplarını açıkladı.

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7. Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde programına Bülent Ersoy'un programın yönetmenini dövmek istemesi damga vurmuştu. Ersoy'un bu girişimi sosyal medyada gündem olurken, goygoycuların da diline düştü.

7. Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde programına Bülent Ersoy'un programın yönetmenini dövmek istemesi damga vurmuştu. Ersoy'un bu girişimi sosyal medyada gündem olurken, goygoycuların da diline düştü.

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8. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde camdan düşen Görkem karakteri diziye devam edecek mi, sorusu akılları karıştırdı. Bir Şerbo hayranı katıldığı etkinlikte Görkem'e hayat veren Özge Özacar'a sordu.

8. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde camdan düşen Görkem karakteri diziye devam edecek mi, sorusu akılları karıştırdı. Bir Şerbo hayranı katıldığı etkinlikte Görkem'e hayat veren Özge Özacar'a sordu.

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9. Ekranların en sevilen isimlerinden Kerem Bürsin, yeni sezonda televizyona geri dönüyor.

9. Ekranların en sevilen isimlerinden Kerem Bürsin, yeni sezonda televizyona geri dönüyor.

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10. Geçtiğimiz hafta ekranlarda ismini gördüğümüz "Milyoner Aile" adlı yarışma programı merak uyandırmıştı. Program hakkındaki detaylar ve sunucu belli oldu.

10. Geçtiğimiz hafta ekranlarda ismini gördüğümüz "Milyoner Aile" adlı yarışma programı merak uyandırmıştı. Program hakkındaki detaylar ve sunucu belli oldu.

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11. 2009-2017 yılları arasında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, en çok izlenen ve unutulmaz TV şovlarından biri olurken, yarışmada uzun süre sunuculuk yapan Alp Kırşan, o günler hakkında itirafta bulundu.

11. 2009-2017 yılları arasında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, en çok izlenen ve unutulmaz TV şovlarından biri olurken, yarışmada uzun süre sunuculuk yapan Alp Kırşan, o günler hakkında itirafta bulundu.

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12. Kızılcık Şerbeti'nde Umut karakteriyle izlediğimiz Serkan Tınmaz, dizide Mavi Gri grubunun Altüst Olmuşum şarkısını söyleyerek ünlenmişti. Şarkısının dizide kullanılması Mavi Gri solisti Akif Alkan için sık sık goygoy malzemesi olurken, ikili sonunda buluştu.

12. Kızılcık Şerbeti'nde Umut karakteriyle izlediğimiz Serkan Tınmaz, dizide Mavi Gri grubunun Altüst Olmuşum şarkısını söyleyerek ünlenmişti. Şarkısının dizide kullanılması Mavi Gri solisti Akif Alkan için sık sık goygoy malzemesi olurken, ikili sonunda buluştu.

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13. 2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde temizlikçi olan Feriha'nın annesi bakın günlük işinden ne kadar alıyormuş? Öğrenince şok olacaksınız...

13. 2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde temizlikçi olan Feriha'nın annesi bakın günlük işinden ne kadar alıyormuş? Öğrenince şok olacaksınız...

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14. Diziler ve televizyonla ilgili veriler paylaşan "Adba.tv" adlı hesaptan geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan kadın ve erkek oyuncusu açıklandı. Bakın, hangi oyuncular sezon arası olmasına rağmen dillerden düşmedi...

14. Diziler ve televizyonla ilgili veriler paylaşan "Adba.tv" adlı hesaptan geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan kadın ve erkek oyuncusu açıklandı. Bakın, hangi oyuncular sezon arası olmasına rağmen dillerden düşmedi...

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15. Kanal D'nin ilgi çeken dizisi Yalan'ın yayınlanan son bölümünde Aslıhan Güner ‘Keklik Gibi’ şarkısını söylemişti. Güzel oyuncu şarkının kamera arkası videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı…

15. Kanal D'nin ilgi çeken dizisi Yalan'ın yayınlanan son bölümünde Aslıhan Güner ‘Keklik Gibi’ şarkısını söylemişti. Güzel oyuncu şarkının kamera arkası videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı…

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