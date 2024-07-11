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Aslıhan Güner Yalan'da Söylediği "Keklik Gibi" Şarkısının Kamera Arkasını Paylaştı!

Aslıhan Güner Yalan'da Söylediği "Keklik Gibi" Şarkısının Kamera Arkasını Paylaştı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 08:52

Kanal D'nin ilgi çeken dizisi Yalan'ın yayınlanan son bölümünde Aslıhan Güner ‘Keklik Gibi’ şarkısını söylemişti. Güzel oyuncu şarkının kamera arkası videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı…

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Yaz döneminde başlayan Yalan dizisi izleyicinin ilgisini çekti. Entrika ve çekişmenin fırtınalar estirdiği pek bir sevildi.

Yaz döneminde başlayan Yalan dizisi izleyicinin ilgisini çekti. Entrika ve çekişmenin fırtınalar estirdiği pek bir sevildi.

Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizinin son bölümünde güzel oyuncu Aslıhan Güner, hepimizi şaşırttı.

Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizinin son bölümünde güzel oyuncu Aslıhan Güner, hepimizi şaşırttı.

Dizide Melike'yi canlandıran Güner, "Keklik Gibi" adlı şarkıyı okumuş ve yüreklerimizi dağlamıştı.

Dizide Melike'yi canlandıran Güner, "Keklik Gibi" adlı şarkıyı okumuş ve yüreklerimizi dağlamıştı.

Güner, bölüm sonrası Instagram hesabından takipçileri ile o anların kamera arkasını paylaştı.

Güner, bölüm sonrası Instagram hesabından takipçileri ile o anların kamera arkasını paylaştı.

İşte o paylaşım...

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