Aslıhan Güner Yalan'da Söylediği "Keklik Gibi" Şarkısının Kamera Arkasını Paylaştı!
Aslıhan Güner Yalan'da Söylediği "Keklik Gibi" Şarkısının Kamera Arkasını Paylaştı!
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Yaz döneminde başlayan Yalan dizisi izleyicinin ilgisini çekti. Entrika ve çekişmenin fırtınalar estirdiği pek bir sevildi.
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Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizinin son bölümünde güzel oyuncu Aslıhan Güner, hepimizi şaşırttı.
Dizide Melike'yi canlandıran Güner, "Keklik Gibi" adlı şarkıyı okumuş ve yüreklerimizi dağlamıştı.
Güner, bölüm sonrası Instagram hesabından takipçileri ile o anların kamera arkasını paylaştı.
İşte o paylaşım...
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