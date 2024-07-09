Tuba Büyüküstün Yeni Sezonda 35 Dizinin Başlayacak Olmasına İsyan Etti!
Tuba Büyüküstün Yeni Sezonda 35 Dizinin Başlayacak Olmasına İsyan Etti!
Yaz sezonunda yeni dizi olmayışı pek çok oyuncunun işsiz kalmasına yol açtı. Ancak yeni sezon için 35 yeni dizinin duyurulması yeni bir krize davet çıkardı. Oyuncu Tuba Büyüküstün de bu konuyla ilgili sitem etti!
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Türk dizi tarihinde ilk kez yaz sezonunda yalnızca 1 dizi yayına başladı. Dizi sektöründeki bu kriz hem oyuncuları hem de seyircileri fazlasıyla üzdü.
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Yaz sezonunda dizi olmamasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı ve yeni sezonda tam 34 dizinin yayına başlayacağı duyuruldu.
Konuyla ilgili olarak oyuncu Tuba Büyüküstün de sitem etti.
Büyüküstün, "Maalesef o büyük bir tüketim diye bakıyorum. Hayatımızdaki tüketim maalesef buraya da yansıdı. Bizim iş ailesini bırakıp hayatını bir kutunun içine koyuyorsun ve çalışıyorsun. Dolayısıyla çok yazık. İnsanlar 2 ay para almadan almadan bir işe hazırlanıyorlar; 2 ay, 3 ay bazen 5 ay... Sonra bir geliyorsun 4 bölüm sonra kalkıyor. Bu tüketim halinin artık edilmesi gerekiyor." dedi.
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