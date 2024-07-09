Tuba Büyüküstün Yeni Sezonda 35 Dizinin Başlayacak Olmasına İsyan Etti!

Yaz sezonunda yeni dizi olmayışı pek çok oyuncunun işsiz kalmasına yol açtı. Ancak yeni sezon için 35 yeni dizinin duyurulması yeni bir krize davet çıkardı. Oyuncu Tuba Büyüküstün de bu konuyla ilgili sitem etti!

Kaynak: 2. Sayfa Official