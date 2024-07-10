Survivor 2025'e Eurovision Yarışmacısının Katılacağı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Oldukça heyecanlı geçen Survivor All Star 2024 biter bitmez gelecek sezonla ilgili hazırlıklara başlandı. Ünlüler-Gönüllüler konseptinde yapılacak yarışmaya katılacak üç yarışmacının ismi netleşti. Diğer yarışmacılar için görüşmelerin sürdüğü Survivor 2025 için öyle iddialar ortaya atıldı ki ortalık fena karıştı!

Kaynak: Televizyon Kralı