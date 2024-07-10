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Survivor 2025'e Eurovision Yarışmacısının Katılacağı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Survivor 2025'e Eurovision Yarışmacısının Katılacağı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 21:40

Oldukça heyecanlı geçen Survivor All Star 2024 biter bitmez gelecek sezonla ilgili hazırlıklara başlandı. Ünlüler-Gönüllüler konseptinde yapılacak yarışmaya katılacak üç yarışmacının ismi netleşti. Diğer yarışmacılar için görüşmelerin sürdüğü Survivor 2025 için öyle iddialar ortaya atıldı ki ortalık fena karıştı!

Kaynak: Televizyon Kralı

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Yedi aylık büyük bir mücadelenin ardından Survivor All Star 2024'te şampiyon Ogeday Girişken olmuştu.

Yedi aylık büyük bir mücadelenin ardından Survivor All Star 2024'te şampiyon Ogeday Girişken olmuştu.

SMS oylamasının olmamasının da etkisiyle seyirciden bir beklentisi kalmayan yarışmacılar sık sık birbirleriyle tartıştılar. Hatta biliyorsunuz Sema, Pınar kavgası yüzünden diskalifiye edildi.

SMS oylamasının olmamasının da etkisiyle seyirciden bir beklentisi kalmayan yarışmacılar sık sık birbirleriyle tartıştılar. Hatta biliyorsunuz Sema, Pınar kavgası yüzünden diskalifiye edildi.

Henüz tüm bu kaosların etkisini atlatamadan yeni sezon için 3 isimle anlaşıldığı bilgisi geldi bile.

Henüz tüm bu kaosların etkisini atlatamadan yeni sezon için 3 isimle anlaşıldığı bilgisi geldi bile.

Detaylar:

Yeni yarışmacıların kimler olacağına dair merakımızın artmasıyla birlikte X'te Televizyon Kralı adlı bir hesaptan bomba gibi bir iddia geldi!

Yeni yarışmacıların kimler olacağına dair merakımızın artmasıyla birlikte X'te Televizyon Kralı adlı bir hesaptan bomba gibi bir iddia geldi!
twitter.com

Bahsi geçen oyuncular, haber spikeri ve eski Türkiye güzeli kim olabilir bilemiyoruz ama nedense Eurovision temsilcisi denince aklımıza Athena Gökhan ya da Hakan olabilir gibi geldi.

Bahsi geçen oyuncular, haber spikeri ve eski Türkiye güzeli kim olabilir bilemiyoruz ama nedense Eurovision temsilcisi denince aklımıza Athena Gökhan ya da Hakan olabilir gibi geldi.

Sizce bu isimler kim olabilir? Yorumlarda buluşalım!

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