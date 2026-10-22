Nursema'nın Şerbo Setindeki Fotoğrafından Tuzlu Kahve'deki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Haftanın ilk dokunulmazlık gecesinde Burçin, potaya göndereceği isim olarak kendi takım kaptanı Enes'i seçti; takım içi oylamayla Emre de ona eşlik etti. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu çarşamba gecesinde ise bu kez mavi takımın yüzü gülmedi. Bahar'ın kararıyla Ayşe, takım oylamasıyla da Eyüp Can potaya giderken MasterChef'e bu hafta kimin veda edeceği pazar akşamı belli olacak.