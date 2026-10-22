Nursema'nın Şerbo Setindeki Fotoğrafından Tuzlu Kahve'deki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Ekim Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Beyazıt Öztürk, "Uyuyan devi uyandırdılar" diyerek Organize İşler ekibini ağırlayacağı Netflix özelini duyurdu.
Perşembe akşamı dört dizi yeni bölümüyle ekrana gelirken TRT 1'de diziler yerini Avrupa kupalarına bıraktı.
MasterChef'te kırmızı takımın kaptanı Enes'in de aralarında bulunduğu dört isim eleme potasına girdi.
Yeraltı, ikinci sezonda ilk kez Sevdan Bir Ateş'in önüne geçerek çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
4. bölümde ABC1'de 10,06'yı gören Sevdan Bir Ateş, üç haftada 3,5 puana yakın kaybetti.
Kızılcık Şerbeti'ne dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un setten gelen ilk karesindeki mezarlık görüntüsü kafa karıştırdı.
Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Kaan Turgut ve Öznur Serçeler birer hafta arayla diziye veda ediyor.
Sen Anlat Karadeniz'in minik Yiğit'i Demir Birinci 15 yaşına girdi, son hali görenleri şaşırttı.
Tuzlu Kahve'de ilk bölümden bu yana senaryoyu yazan Aslı Zengin'le yollar ayrıldı.
Show TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe sete çıktı, Eylül Güz Bozkurt ve Batuhan Özdemir'den ilk kareler geldi.
Uzak Şehir'in "Nare"si Sahra Şaş, diziden ayrılanlar arasında en çok özlediği isimleri açıkladı.
Mahallenin Muhtarları'nın Can'ı Onur Dikmen, Adana Ayazı'nın kadrosuna katıldı.
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, iki yıldır süren Mardin-İstanbul temposunun en zor yanını açıkladı.
Aşk ve Taht'ın "Abla Hatun"u Ceren Benderlioğlu, erken final kararına "Ben yapımcı değilim" diyerek yanıt verdi.
Son 5 yılda 10. bölümü göremeden final yapan 20 dizinin 9'u Total'de bile 1 reytingi göremedi.
Erken final yapan Sevdam Karadeniz'de daha ilk bölüm yayınlanmadan başrol 3 kez değişmiş.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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