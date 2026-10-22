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Nursema'nın Şerbo Setindeki Fotoğrafından Tuzlu Kahve'deki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Nursema'nın Şerbo Setindeki Fotoğrafından Tuzlu Kahve'deki Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 17:46
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

22 Ekim Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Beyazıt Öztürk, "Uyuyan devi uyandırdılar" diyerek Organize İşler ekibini ağırlayacağı Netflix özelini duyurdu.

Beyazıt Öztürk, "Uyuyan devi uyandırdılar" diyerek Organize İşler ekibini ağırlayacağı Netflix özelini duyurdu.

Yıllardır dönüşü konuşulan Beyazıt Öztürk'ten yeni haber, Netflix Türkiye'nin paylaştığı tanıtımla geldi. 'Organize Sohbetler: Beyaz Özel' adını taşıyan yayın 23 Ekim'de Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak ve Organize İşler: Karun Hazinesi ekibini konuk edecek. Tanıtımda Kıvanç Tatlıtuğ'un, protez mi gerçek mi diye tartışılan Sarı Saruhan göbeğinin sırrını stüdyoda göstermesi dikkat çekti. Ancak bu yayın, Beyaz Show'un yeni sezonu anlamına gelmiyor.

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Perşembe akşamı dört dizi yeni bölümüyle ekrana gelirken TRT 1'de diziler yerini Avrupa kupalarına bıraktı.

Perşembe akşamı dört dizi yeni bölümüyle ekrana gelirken TRT 1'de diziler yerini Avrupa kupalarına bıraktı.

22 Ekim Perşembe akşamı Güneşin Doğduğu Yer 6., Muhtemel Aşk 18., Halef: Köklerin Çağrısı 40. ve Sevdiğim Sensin 22. bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D'de yeni dizi bölümü bulunmazken TRT 1'de Trabzonspor-Hearts ve Beşiktaş-Crystal Palace maçları yayınlanacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranda olacak.

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MasterChef'te kırmızı takımın kaptanı Enes'in de aralarında bulunduğu dört isim eleme potasına girdi.

MasterChef'te kırmızı takımın kaptanı Enes'in de aralarında bulunduğu dört isim eleme potasına girdi.

Haftanın ilk dokunulmazlık gecesinde Burçin, potaya göndereceği isim olarak kendi takım kaptanı Enes'i seçti; takım içi oylamayla Emre de ona eşlik etti. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu çarşamba gecesinde ise bu kez mavi takımın yüzü gülmedi. Bahar'ın kararıyla Ayşe, takım oylamasıyla da Eyüp Can potaya giderken MasterChef'e bu hafta kimin veda edeceği pazar akşamı belli olacak.

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Yeraltı, ikinci sezonda ilk kez Sevdan Bir Ateş'in önüne geçerek çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

Yeraltı, ikinci sezonda ilk kez Sevdan Bir Ateş'in önüne geçerek çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

21 Ekim Çarşamba reyting sonuçlarında gecenin zirvesi, Galatasaray'ın Lille'i deplasmanda 4-2 yendiği maçın oldu; karşılaşma Total'de 12,50, AB'de 13,80, ABC1'de 14,56 aldı. Yeraltı ise Total'de 7,68, AB'de 5,80, ABC1'de 7,88 ile üç listede de ikinci sıraya yerleşti. Rakibi Sevdan Bir Ateş, Total'de 6,74, AB'de 5,64, ABC1'de 6,52 ile üçüncülüğe geriledi.

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4. bölümde ABC1'de 10,06'yı gören Sevdan Bir Ateş, üç haftada 3,5 puana yakın kaybetti.

4. bölümde ABC1'de 10,06'yı gören Sevdan Bir Ateş, üç haftada 3,5 puana yakın kaybetti.

Show TV'nin Kapadokya'da geçen dizisi, 30 Eylül'de Total'de 9,68 ve ABC1'de 10,06 ile sezonun ilk çift haneli reytingini almıştı. İlk kırılma Yeraltı'nın ekrana döndüğü 7 Ekim'de yaşandı, sonraki iki haftada da Şampiyonlar Ligi maçları devreye girdi. Ancak Yeraltı'nın maç akşamında bile yükselmesi, düşüşün tek nedeninin maçlar olmadığını gösterdi; dizinin 7. bölümdeki rakamları 2. bölümün bile gerisinde kaldı.

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Kızılcık Şerbeti'ne dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un setten gelen ilk karesindeki mezarlık görüntüsü kafa karıştırdı.

Kızılcık Şerbeti'ne dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un setten gelen ilk karesindeki mezarlık görüntüsü kafa karıştırdı.

Yapımcı Faruk Turgut'un 'Hoş geldin Nursema' notuyla paylaştığı karede Ceren Karakoç'un arkasındaki mermer kenarlıklar ve çimlik alanlar dikkat çekti. Görüntü, 5. sezonun ilk bölümünde ekrana gelen Nursema'nın mezar taşını akıllara getirdi. Birsen Altuntaş'ın paylaştığı ikinci karede Karakoç'un yanında Asil'in yer alması ise seyircinin yeni teoriler üretmesine neden oldu.

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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Kaan Turgut ve Öznur Serçeler birer hafta arayla diziye veda ediyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Kaan Turgut ve Öznur Serçeler birer hafta arayla diziye veda ediyor.

TRT 1'in dönem dizisinde Venedik Elçisi Zeno'ya hayat veren Kaan Turgut, 90. bölümle kadrodan ayrılacak. Despina Hatun'u canlandıran Öznur Serçeler ise bir hafta sonra yayınlanacak 91. bölümde son kez ekrana gelecek. 4. sezona neredeyse baştan yenilenen bir kadroyla başlayan dizide değişim sürüyor.

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Sen Anlat Karadeniz'in minik Yiğit'i Demir Birinci 15 yaşına girdi, son hali görenleri şaşırttı.

Sen Anlat Karadeniz'in minik Yiğit'i Demir Birinci 15 yaşına girdi, son hali görenleri şaşırttı.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde Nefes'in oğlu Yiğit'e hayat veren Demir Birinci'nin doğum günü kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Henüz 6 yaşındayken deneme çekimleriyle kadroya dahil olan genç oyuncu, 2018'de Altın Kelebek'te En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Dizinin 13 Kasım 2019'daki finalinin üzerinden yaklaşık 7 yıl geçtiği düşünülünce bu şaşkınlık hiç yersiz değil.

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Tuzlu Kahve'de ilk bölümden bu yana senaryoyu yazan Aslı Zengin'le yollar ayrıldı.

Tuzlu Kahve'de ilk bölümden bu yana senaryoyu yazan Aslı Zengin'le yollar ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Star TV'nin salı akşamları yayınlanan dizisinin yeni bölümlerini bundan sonra Ekin Atalar kaleme alacak. Kiraz Mevsimi ve Erkenci Kuş gibi romantik komedilerin senaristi Aslı Zengin, Eda Ece'nin anlattığına göre dizinin 'üç aile, dünürlük' fikri üzerine kurulan iskeletinin de mimarıydı. Böylece Kızılcık Şerbeti'nin ardından ekranlardan bir senarist değişikliği haberi daha geldi.

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Show TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe sete çıktı, Eylül Güz Bozkurt ve Batuhan Özdemir'den ilk kareler geldi.

Show TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe sete çıktı, Eylül Güz Bozkurt ve Batuhan Özdemir'den ilk kareler geldi.

Limon Yapım imzalı dizi, kimsesiz Menekşe ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat'ın 18 yaşında başlayıp aileleri yüzünden yarım kalan aşkını anlatacak. Yıllar sonra yeniden karşılaşan çifti ise eski yaralar bekleyecek. Hafta içi her gün yayınlanacak dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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Uzak Şehir'in "Nare"si Sahra Şaş, diziden ayrılanlar arasında en çok özlediği isimleri açıkladı.

Uzak Şehir'in "Nare"si Sahra Şaş, diziden ayrılanlar arasında en çok özlediği isimleri açıkladı.

Gece Muhabiri'ne konuşan Sahra Şaş'ın ilk cevabı, ikinci sezon finalinde Şahin karakteriyle diziye veda eden partneri Alper Çankaya oldu. 'Yalnız sahneler çekiyorum artık' diyen oyuncu, kısa süre kalan Ceren Moray için de 'Tadını çıkaramadık' dedi. Özlem listesindeki üçüncü isim ise Boran'a hayat veren Burç Kümbetlioğlu oldu.

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Mahallenin Muhtarları'nın Can'ı Onur Dikmen, Adana Ayazı'nın kadrosuna katıldı.

Mahallenin Muhtarları'nın Can'ı Onur Dikmen, Adana Ayazı'nın kadrosuna katıldı.

Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan NOW dizisinin kadrosu, okuma provası günü bir isimle daha genişledi. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Onur Dikmen, Ebru Aytemur'un canlandıracağı Gülten'in eşi ve Gürsoy ailesinin eniştesi Kenan'a hayat verecek. NTC Medya imzalı dizinin hikâyesi İstanbul'da başlayıp Adana'da devam edecek.

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, iki yıldır süren Mardin-İstanbul temposunun en zor yanını açıkladı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, iki yıldır süren Mardin-İstanbul temposunun en zor yanını açıkladı.

İpekyol'un yeni sezon davetinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sinem Ünsal, 'Mardin artık memleketim haline geldi' diyerek set ekibiyle kurdukları düzenden memnun olduğunu söyledi. Ancak bu temponun bir de özlem tarafı var. Ünsal, 'Tek zorluğu Berk'i özlemek' sözleriyle sevgilisi Berk Cankat'tan uzak kalmanın kendisini zorladığını dile getirdi.

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Aşk ve Taht'ın "Abla Hatun"u Ceren Benderlioğlu, erken final kararına "Ben yapımcı değilim" diyerek yanıt verdi.

Aşk ve Taht'ın "Abla Hatun"u Ceren Benderlioğlu, erken final kararına "Ben yapımcı değilim" diyerek yanıt verdi.

ATV'nin 7 Ekim'de 5. bölümüyle final yapan dönem dizisinde Nurcihan'ı canlandıran Benderlioğlu, Gece Muhabiri'ne konuştu. Daha önce de 5-6 bölümde biten işleri olduğunu hatırlatan oyuncu, 'Ben rolümü çok beğenmiştim, işi çok beğenmiştim... Kaderi böyleymiş, oldu bitti' dedi. Dizi, final bölümünde Total'de 0,85 ile 1 reytinge bile ulaşamamıştı.

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Son 5 yılda 10. bölümü göremeden final yapan 20 dizinin 9'u Total'de bile 1 reytingi göremedi.

Son 5 yılda 10. bölümü göremeden final yapan 20 dizinin 9'u Total'de bile 1 reytingi göremedi.

Listede Total'deki en düşük rakam, final bölümünde 0,65 alan NOW'ın Ruhun Duymaz'ına ait. Show TV'nin Kara'sı ise finalinde AB'de 0,35 ile listenin en düşük AB reytingini gördü. 1'in altına düşüp erken final yapan 20 dizinin 9'u ATV'den çıkarken listenin son halkası, 7 Ekim'de 0,85 Total ile veda eden Aşk ve Taht oldu.

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Erken final yapan Sevdam Karadeniz'de daha ilk bölüm yayınlanmadan başrol 3 kez değişmiş.

Erken final yapan Sevdam Karadeniz'de daha ilk bölüm yayınlanmadan başrol 3 kez değişmiş.

NOW'un 2 Kasım'da 4. bölümüyle final yapacak dizisinde ilk başroller Emre Bey ve Aslıhan Malbora, çekimler başlamadan projeden ayrılmıştı. Zeyşan rolü önce Damlasu İkizoğlu'na, set başladıktan sonra da Meltem Akçöl'e geçti. Durul Bazan, Hivda Zizan Alp ve Ece Dizdar'ın vedalarıyla ayrılık sayısı 6'ya çıkarken nedenleri bugüne kadar açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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