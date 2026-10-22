Bugün Hangi Diziler Var? 22 Ekim Perşembe Televizyonda Ne Var?

ATV’de Bugün Hangi Dizi Var?

ATV’de bugün Güneşin Doğduğu Yer var. Dizinin 6. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanlarda Emir’in dereye düştüğü sahne, Kenan’ın Leyla konusunda kontrolü kaybetmesi ve konakta Suzi’nin varlığının yarattığı gerilim öne çıkıyor. Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine’nin başrolde olduğu dizinin ardından gece 00.20’de Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru yayınlanacak.

Show TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Show TV’de bugün Muhtemel Aşk var. Dizinin 18. bölümü saat 20.00’de ekrana geliyor. Fragmanlara göre Tolga ile Özlem’in düğününde Ali’nin Tolga’nın babası olduğunu açıklaması büyük bir krize yol açıyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolde olduğu dizinin ardından gece 01.15’te Sevdan Bir Ateş tekrarı var.

NOW’da Bugün Hangi Dizi Var?

NOW’da bugün Halef: Köklerin Çağrısı var. Dizinin 40. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanlarda Yıldız’ın konağa dönüşü ve Yelduranlar’ın aynı masada buluşması öne çıkıyor. Gece 00.15’te Ömür Usta altyazılı olarak yayınlanacak.