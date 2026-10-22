Bugün Hangi Diziler Var? 22 Ekim Perşembe Televizyonda Ne Var?
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Perşembe akşamı televizyon başına geçecekler için merak edilen soru belli oldu: bugün hangi diziler var? 22 Ekim Perşembe günü Güneşin Doğduğu Yer, Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümle mi geliyor, saat kaçta başlıyorlar? Kanal D’de bu akşam dizi var mı, TRT 1’de dizi yerine hangi maçlar yayınlanıyor? Bugünün dizilerini ve yayın saatlerini kanal kanal sizin için derledik…
İşte detaylar…
Bugün Hangi Diziler Var?
Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?
22 Ekim Perşembe Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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