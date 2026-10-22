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Bugün Hangi Diziler Var? 22 Ekim Perşembe Televizyonda Ne Var?

Bugün Hangi Diziler Var? 22 Ekim Perşembe Televizyonda Ne Var?

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 08:45
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Perşembe akşamı televizyon başına geçecekler için merak edilen soru belli oldu: bugün hangi diziler var? 22 Ekim Perşembe günü Güneşin Doğduğu Yer, Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümle mi geliyor, saat kaçta başlıyorlar? Kanal D’de bu akşam dizi var mı, TRT 1’de dizi yerine hangi maçlar yayınlanıyor? Bugünün dizilerini ve yayın saatlerini kanal kanal sizin için derledik…

İşte detaylar…

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Bugün Hangi Diziler Var?

Bugün Hangi Diziler Var?

ATV’de Bugün Hangi Dizi Var?

ATV’de bugün Güneşin Doğduğu Yer var. Dizinin 6. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanlarda Emir’in dereye düştüğü sahne, Kenan’ın Leyla konusunda kontrolü kaybetmesi ve konakta Suzi’nin varlığının yarattığı gerilim öne çıkıyor. Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine’nin başrolde olduğu dizinin ardından gece 00.20’de Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru yayınlanacak.

Show TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Show TV’de bugün Muhtemel Aşk var. Dizinin 18. bölümü saat 20.00’de ekrana geliyor. Fragmanlara göre Tolga ile Özlem’in düğününde Ali’nin Tolga’nın babası olduğunu açıklaması büyük bir krize yol açıyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolde olduğu dizinin ardından gece 01.15’te Sevdan Bir Ateş tekrarı var.

NOW’da Bugün Hangi Dizi Var?

NOW’da bugün Halef: Köklerin Çağrısı var. Dizinin 40. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanlarda Yıldız’ın konağa dönüşü ve Yelduranlar’ın aynı masada buluşması öne çıkıyor. Gece 00.15’te Ömür Usta altyazılı olarak yayınlanacak.

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

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Star TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Star TV’de bugün Sevdiğim Sensin var. Dizinin 22. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanda Dicle ile Erkan arasındaki gerilim ve Dicle’nin Erkan’a söylediği yalanla yüzleşme sahneleri öne çıkıyor. Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in başrolleri paylaştığı dizinin ardından gece 00.15’te Başkalarının Hayatı tekrarı yayınlanacak.

Kanal D’de Bugün Hangi Dizi Var?

Kanal D’de bugün yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Haysiyet’in tekrar bölümünü yayınlıyor. Gece 23.15’te Mandıra Filozofu filmi ekranda olacak.

TRT 1’de Bugün Hangi Dizi Var?

TRT 1’de bugün dizi yerine Avrupa kupaları var. Saat 19.45’te UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor–Hearts, 22.00’de Beşiktaş–Crystal Palace maçı yayınlanacak. Gece 00.15’te Teşkilat tekrarı var.

TV8’de Bugün Hangi Program Var?

TV8’de bugün dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak, gece 00.15’te ise Zuhal Topal’la Yemekteyiz ekranda olacak.

22 Ekim Perşembe Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?

22 Ekim Perşembe Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?

Bugünün yayın akışı saat sırasıyla şöyle:

19.45 – Trabzonspor–Hearts (TRT 1)

20.00 – Güneşin Doğduğu Yer, 6. bölüm (ATV)

20.00 – Muhtemel Aşk, 18. bölüm (Show TV)

20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı, 40. bölüm (NOW)

20.00 – Sevdiğim Sensin, 22. bölüm (Star TV)

20.00 – Haysiyet tekrarı (Kanal D)

20.00 – MasterChef Türkiye (TV8)

22.00 – Beşiktaş–Crystal Palace (TRT 1)

23.15 – Mandıra Filozofu (Kanal D)

Yayın akışı kanal tarafından değiştirilebilir. Güneşin Doğduğu Yer, Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı her perşembe akşamı yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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