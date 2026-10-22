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Show TV'nin Yeni Günlük Dizisi Menekşe Sete Çıktı! İşte İlk Görüntüler

Show TV'nin Yeni Günlük Dizisi Menekşe Sete Çıktı! İşte İlk Görüntüler

Show tv yerli dizi
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
22.10.2026 - 13:36
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Show TV’nin yeni günlük dizisi Menekşe sete çıktı ve diziden ilk görüntüler geldi. Limon Yapım imzalı dizide başrolleri Eylül Güz Bozkurt ve Batuhan Özdemir paylaşıyor. Dizi, kimsesiz Menekşe ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat’ın yarım kalan ve yıllar sonra yeniden alevlenen aşkını anlatacak. Menekşe çok yakında hafta içi her gün Show TV ekranlarında olacak.

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Show TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe'nin çekimleri başladı, başrollerden ilk kareler paylaşıldı.

Show TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe'nin çekimleri başladı, başrollerden ilk kareler paylaşıldı.

Show TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe resmen sete çıktı. Kanalın sosyal medya hesabından paylaşılan ilk görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Karelerde başrolleri paylaşan Eylül Güz Bozkurt ile Batuhan Özdemir yer alıyor.

Limon Yapım imzası taşıyan dizi, çok yakında hafta içi her gün Show TV ekranlarında olacak. Yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Show TV, böylece hafta içi kuşağına yeni bir günlük dizi ekliyor.

Dizinin senaryosu Merve Balıkçı Ateşoğlu, Baran Gündoğdu Yıldırım ve Vural Balıkçı'ya ait. Yönetmen koltuğunda Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez oturuyor.

Kimsesiz Menekşe ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat'ın 18 yaşında başlayan aşkı, aileleri yüzünden yarım kaldı.

Kimsesiz Menekşe ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat'ın 18 yaşında başlayan aşkı, aileleri yüzünden yarım kaldı.

Menekşe, yıllara yayılan bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak. Eylül Güz Bozkurt'un canlandırdığı Menekşe, yoksul ve kimsesiz bir genç kız. Batuhan Özdemir'in hayat verdiği Murat ise köklü Sancar ailesinin varisi. İkili 18 yaşında birbirine âşık oluyor ve birlikte bir hayat kurmanın hayalini kuruyor. Ancak aileleri bu ilişkiye karşı çıkıyor. Sessizlikler ve yanlış anlaşılmalar da araya girince yolları ayrılıyor. Üstelik hikâye burada bitmiyor. Yıllar sonra yeniden karşılaşan Menekşe ile Murat'ı eski yaralar bekliyor. Aşk, gurur, kırgınlık ve kıskançlık aynı anda sahneye çıkıyor.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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