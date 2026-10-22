Show TV'nin Yeni Günlük Dizisi Menekşe Sete Çıktı! İşte İlk Görüntüler

Menekşe, yıllara yayılan bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak. Eylül Güz Bozkurt'un canlandırdığı Menekşe, yoksul ve kimsesiz bir genç kız. Batuhan Özdemir'in hayat verdiği Murat ise köklü Sancar ailesinin varisi. İkili 18 yaşında birbirine âşık oluyor ve birlikte bir hayat kurmanın hayalini kuruyor. Ancak aileleri bu ilişkiye karşı çıkıyor. Sessizlikler ve yanlış anlaşılmalar da araya girince yolları ayrılıyor. Üstelik hikâye burada bitmiyor. Yıllar sonra yeniden karşılaşan Menekşe ile Murat'ı eski yaralar bekliyor. Aşk, gurur, kırgınlık ve kıskançlık aynı anda sahneye çıkıyor.