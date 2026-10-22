Show TV'nin Yeni Günlük Dizisi Menekşe Sete Çıktı! İşte İlk Görüntüler
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Show TV’nin yeni günlük dizisi Menekşe sete çıktı ve diziden ilk görüntüler geldi. Limon Yapım imzalı dizide başrolleri Eylül Güz Bozkurt ve Batuhan Özdemir paylaşıyor. Dizi, kimsesiz Menekşe ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat’ın yarım kalan ve yıllar sonra yeniden alevlenen aşkını anlatacak. Menekşe çok yakında hafta içi her gün Show TV ekranlarında olacak.
Show TV'nin yeni günlük dizisi Menekşe'nin çekimleri başladı, başrollerden ilk kareler paylaşıldı.
Kimsesiz Menekşe ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat'ın 18 yaşında başlayan aşkı, aileleri yüzünden yarım kaldı.
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