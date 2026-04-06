Nüfusu 2 Binin Altına Düşen Belediye ve Beldeler Köy Statüsüne Dönüştürülecek

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde, dava konusu kuralda nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin öngörüldüğü, 5393 sayılı kanunda ya da kanun düzeyinde farklı bir mevzuatta belediyelerin veya köylerin kurulması ile tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına hangi makam tarafından, hangi usulde karar verileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği aktarıldı.

Bununla birlikte belediyelerin kurulması ve tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğu vurgulanan gerekçede, bu nedenle kural uyarınca nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülme usulünün de kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirileceği aktarıldı. Gerekçede, bu itibarla kuralda Anayasa’nın 123. maddesine aykırı bir yön bulunmadığı kaydedildi.

Mahallî idarelerden olan belediyenin köye dönüştürülmesinin, mahallî idarelerin özerkliği ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilen gerekçede, “Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin usul ve esaslarının kanunda düzenlendiği ve belediyelerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanmasının öngörüldüğü gözetildiğinde, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında ihdas edildiği anlaşılan kuralın hukuk devleti ilkesi ile kamu tüzel kişiliğinin kanunla kaldırılması ve mahallî idarelerin özerkliği ilkeleriyle çelişen bir yönü bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2, 123 ve 127. maddelerine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir” tespiti yapıldı.