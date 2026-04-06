Haberler
Gündem
Nüfusu 2 Binin Altına Düşen Belediye ve Beldeler Köy Statüsüne Dönüştürülecek

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 10:55

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini öngören düzenlemenin iptali için açtığı davayı reddetti. Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında nüfusu 2 binin altına düşen belediye ve beldeler köy statüsüne dönüştürülecek.

8 Haziran 2025 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köy statüsüne dönüştürülmesi yasalaşmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek yasanın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

Dilekçede, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin doğrudan köye dönüştürülmesini öngören dava konusu kuralın kamu yararına olmadığı, böyle bir dönüşümün belde ya da köylerdeki nüfus kaybını artıracağı, nüfusun büyükşehirler gibi daha kalabalık idari birimlerde yoğunlaşmasına neden olacağı, dinamik bir yapıya sahip olan nüfus sayım sistemi verilerine dayalı olarak idari yapıların ani değişimlere uğramasının hukuki belirlilik ve güvenlik ilkeleriyle bağdaşmadığı savunuldu.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde, dava konusu kuralda nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin öngörüldüğü, 5393 sayılı kanunda ya da kanun düzeyinde farklı bir mevzuatta belediyelerin veya köylerin kurulması ile tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına hangi makam tarafından, hangi usulde karar verileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği aktarıldı.

Bununla birlikte belediyelerin kurulması ve tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğu vurgulanan gerekçede, bu nedenle kural uyarınca nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülme usulünün de kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirileceği aktarıldı. Gerekçede, bu itibarla kuralda Anayasa’nın 123. maddesine aykırı bir yön bulunmadığı kaydedildi.

Mahallî idarelerden olan belediyenin köye dönüştürülmesinin, mahallî idarelerin özerkliği ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilen gerekçede, “Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin usul ve esaslarının kanunda düzenlendiği ve belediyelerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanmasının öngörüldüğü gözetildiğinde, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında ihdas edildiği anlaşılan kuralın hukuk devleti ilkesi ile kamu tüzel kişiliğinin kanunla kaldırılması ve mahallî idarelerin özerkliği ilkeleriyle çelişen bir yönü bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2, 123 ve 127. maddelerine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir” tespiti yapıldı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
