Şırnaklı Genç Ressam ABD’nin Ünlü Okulunu Tam Burslu Olarak İlk Sıradan Kazandı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 10:02

Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Hüsam Oral, çizdiği resimlerle dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. Genç ressam, ABD’nin en prestijli sanat okullarından Virginia Commonwealth University’ye (VCU) dünya genelinde birinci sıradan ve tam burslu olarak kabul edildi. Sanat dünyasının devleriyle çalışan SCAD'dan da kabul alan Oral, “Şırnak'tan çıkıp sanatın Aziz Sancar'ı olmak istiyorum” dedi.

Genç ressam, eğitimi için sponsor arayışında.

ABD’deki devlet üniversiteleri arasında sanat alanında yıllardır birinci sırada yer alan Virginia Commonwealth University’den (VCU) birinci sırada ve tam burslu davet alan Hüsam Oral, aynı zamanda Disney, Marvel ve Pixar gibi devlerle iş birliği yapan Savannah College of Art and Design (SCAD) üniversitesinden de kabul onayı aldı.

Başvuru sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Hüsam Oral, çevre baskısına rağmen pes etmediğini belirterek, “Virginia Commonwealth University’den birinci olarak kabul edildim. Ayrıca Savannah College of Art and Design’dan da kabul aldım. Amerika’da eğitim alarak kendimi geliştirmek ve sanat alanında yolculuğuma devam etmek istiyorum. Bu süreçte destek olacak sponsor arayışındayım. Şırnak’tan Amerika’ya uzanan bu yolculukta umudu olmayan insanlar vardı ama ben yılmadım. Birçok kişi Şırnak’tan Amerika’ya gidilebileceğine dair ümitsizdi. Bazı hocalarım TYT’ye çalışmamı önerdi ama sanat hocalarım çok destek oldu. Son başvuru tarihi 15 Ocak’tı; ben 14 Ocak’ta babaannem hastanedeyken başvurumu tamamladım. Dünyanın en prestijli okullarından biri olduğu için açıkçası kabul beklemiyordum. 3 Şubat gece yarısı tam burslu kabul haberi geldiğinde mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

Nobel ödüllü Aziz Sancar’a gönderme.

Hedefinin sanat dünyasında Türkiye’yi temsil etmek olduğunu vurgulayan Oral, eğitimine devam edebilmek için devlet büyüklerinden destek beklediğini ifade ederek, “Virginia Commonwealth University, sanat alanında yüzde 99 oranında keşif garantisi veren bir okul. SCAD ise mezunlarına Disney gibi kanallarda iş imkânı sunuyor. Ben bu yolculuğa Şırnak’tan başlayıp sanatın Aziz Sancar’ı olarak devam etmek istiyorum. Ancak bu hayalimi gerçekleştirebilmek için sponsor arayışındayım. Türkiye’deki devlet adamlarımızın ve temsilcilerimizin desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
