Şırnaklı Genç Ressam ABD’nin Ünlü Okulunu Tam Burslu Olarak İlk Sıradan Kazandı
Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Hüsam Oral, çizdiği resimlerle dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. Genç ressam, ABD’nin en prestijli sanat okullarından Virginia Commonwealth University’ye (VCU) dünya genelinde birinci sıradan ve tam burslu olarak kabul edildi. Sanat dünyasının devleriyle çalışan SCAD'dan da kabul alan Oral, “Şırnak'tan çıkıp sanatın Aziz Sancar'ı olmak istiyorum” dedi.
Genç ressam, eğitimi için sponsor arayışında.
Nobel ödüllü Aziz Sancar’a gönderme.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
