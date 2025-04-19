NOW'ın Yeni Sezon Onayı Alan Dizisinden Şerbo Mustafa'nın Delirmesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Nisan Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Haziran ayı yaklaşırken kanallar yayındaki dizilerin akıbetini yavaş yavaş belirlemeye başladı.
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü son derece dramatik sahnelerle başladı.
21 yıl önce yayınlanan efsane dizi Yabancı Damat, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına yerleşti.
Esra Erol tam 9 aydır Fatih Aydın'ı arıyordu.
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Kızılcık Şerbeti senaristlerimiz haklıymış: Bize öyle geliyor ki hikaye gerçekten çok iyi evrildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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