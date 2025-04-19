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NOW'ın Yeni Sezon Onayı Alan Dizisinden Şerbo Mustafa'nın Delirmesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

NOW'ın Yeni Sezon Onayı Alan Dizisinden Şerbo Mustafa'nın Delirmesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Erol Kızılcık Şerbeti Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.04.2025 - 00:00

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

19 Nisan Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Haziran ayı yaklaşırken kanallar yayındaki dizilerin akıbetini yavaş yavaş belirlemeye başladı.

Haziran ayı yaklaşırken kanallar yayındaki dizilerin akıbetini yavaş yavaş belirlemeye başladı.

Bu sene reklam sayısının düşmesi ve artan dizi maliyetlerinin toplanan reklam gelirinin altında kalması nedeniyle pek çok dizinin final yapması bekleniyordu. NOW, iki sezondur yayında olan dizisi için devam kararı aldı.

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü son derece dramatik sahnelerle başladı.

Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümü son derece dramatik sahnelerle başladı.

Sibel Taşçıoğlu, Pembe'nin cenaze sahnesindeki genç oyuncuların performansına kayıtsız kalamayıp paylaşımda bulundu.

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21 yıl önce yayınlanan efsane dizi Yabancı Damat, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına yerleşti.

21 yıl önce yayınlanan efsane dizi Yabancı Damat, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına yerleşti.

Dizide Ruşen karakterine hayat veren İlker Aksum'dan yıllar sonra bir itiraf geldi.

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Esra Erol tam 9 aydır Fatih Aydın'ı arıyordu.

Esra Erol tam 9 aydır Fatih Aydın'ı arıyordu.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayından beri canla başla bu olayla ilgili araştırma yapan Esra Erol, haberi aldığında gözyaşlarına boğulmuştu. TikTok üzerinden, aileyle özel olarak görüşen Esra Erol'un muhabiri Ülkü Tepe'nin görüntüleri yayıldı.

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Kızılcık Şerbeti senaristlerimiz haklıymış: Bize öyle geliyor ki hikaye gerçekten çok iyi evrildi.

Kızılcık Şerbeti senaristlerimiz haklıymış: Bize öyle geliyor ki hikaye gerçekten çok iyi evrildi.

Nursema'nın ağıt yaktığı sahne içimize işledi. Annesini kaybetmenin acısını bize derinden aktarmayı başaran oyuncu Karakoç, izleyicilerden övgüler aldı. Ancak akıllarda Mustafa'nın delirdiği anları büyük bir gerçeklikle oynayan Altıntoprak kaldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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