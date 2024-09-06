Nissan Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Nissan Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil üreticisi Nissan, Eylül ayına özel fiyat listesini ve kampanyalarını duyurdu. Markanın en çok tercih eden modellerinden Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail'in güncel fiyatları otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?
İşte, Nissan'ın Eylül ayı güncel fiyat listesi
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Nissan Fiyat Listesi
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