Nissan Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Nissan, Eylül ayına özel fiyat listesini ve kampanyalarını duyurdu. Markanın en çok tercih eden modellerinden Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail'in güncel fiyatları otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Eylül ayı güncel fiyat listesi