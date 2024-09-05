Land Rover Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Dünyanın en prestijli ve güvenilir otomobil markalarından biri olan Land Rover, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih eden modellerinden Range Rover, bu ay 21.983.407 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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