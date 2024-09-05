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Land Rover Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

etiket Land Rover Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 13:59

Birleşik Krallık'ın otomobil sektöründeki prestijli ve lüks SUV üreticisi Land Rover, Elül ayının fiyatlarını duyurdu. Bu ay da Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender modellerinin fiyatları otomobil tutkunları tarafından merak edildi. 

İşte, Land Rover'ın Eylül ayına özel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Dünyanın en prestijli ve güvenilir otomobil markalarından biri olan Land Rover, Eylül ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih eden modellerinden Range Rover, bu ay 21.983.407 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Burada belirtilen fiyatlar, önerilen maksimum anahtar teslim fiyatlarını temsil ediyor ve kampanyalar veya opsiyonel özellikler seçildiğinde bu fiyatlar değişebilir.

Range Rover

Range Rover

  • HSE - 21.983.407 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 22.933.515 TL 

  • SV - 26.771.062 TL

Range Rover Long Wheelbase Fiyat Listesi

  • HSE - 23.245.270 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 23.750.015 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 23.096.815 TL 

  • SV - 29.821.800 TL

Range Rover Sport

Range Rover Sport

  • SE - 14.248.933

  • DYNAMIC SE - 14.768.523

  • DYNAMIC HSE - 15.481.105

  • AUTOBIOGRAPHY - 16.342.140

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 16.371.831 TL

Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • SV EDITION ONE - 28.100.040 TL 

  • SV EDITION ONE - 29.733.039 TL

Range Rover Velar fiyat listesi Şubat 2024

Range Rover Velar fiyat listesi Şubat 2024

  • S 1.997 cc - 204 bg - 7.059.562 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 7.995.521 TL

Range Rover Evoque fiyat listesi Şubat 2024

Range Rover Evoque fiyat listesi Şubat 2024

  • S 1.498 cc - 160 bg - 4.066.582 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 4.459.058 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 4.897.463 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.277.413 TL

  • DYNAMIC HSE 1.498 cc - 269 bg - 5.578.033 TL

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Land Rover Defender fiyat listesi Şubat 2024

Land Rover Defender fiyat listesi Şubat 2024

  • S 1.997 cc - 300 bg  7.685.854 TL

  • SE 1.997 cc - 300 bg 7.871.422 TL

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 8.323.744 TL

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 9.042.820 TL

Defender 110 - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 9.935.866 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 10.411.384 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 12.243.868 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 11.258.038 TL

Defender 90 Hard Top Fiyat Listesi

  • STANDART 2.997 cc - 200 bg - 3.785.560 TL

Defender 130 Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 13.625.425 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 15.273.268 TL

Land Rover Discovery fiyat listesi Şubat 2024

Land Rover Discovery fiyat listesi Şubat 2024

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 7.140.748 TL

  • DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 7.616.266 TL

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 10.478.191 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 11.383.763 TL

Land Rover Discovery Sport fiyat listesi Şubat 2024

Land Rover Discovery Sport fiyat listesi Şubat 2024

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.093.701 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.611.436 TL

  • DYNAMIC HSE 1.498 cc - 269 bg - 5.820.200 TL

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