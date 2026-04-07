Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 12:18

Amerika merkezli otomobil devi Tesla, elektrikli otomobil sektöründe liderliğini sürdürüyor. Nisan ayı fiyatlarını duyuran Tesla, Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarına da yön veren Model Y ile bu ay da dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Model Y, kullanıcılara tam otomatik sürüş yeteneği sunuyor. Ayrıca, gelişmiş oto-pilot ve standart oto-pilot paket seçenekleri de mevcut. Peki, Tesla Model Y'nin Nisan ayı fiyatı ne kadar? Tesla Model Y'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Tesla'nın Nisan ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
Tesla Fiyat Listesi: Nisan 2026

Tesla Fiyat Listesi: Nisan 2026

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan Tesla, Amerikan otomobil sektörünün önde gelen markalarından biri olmaya devam ediyor. Global çapta Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster gibi modelleriyle tanınan marka, Türkiye'deki otomobil severlere Model Y ile hizmet veriyor.

Uyarı: Tesla'nın 'Satış fiyatları' aşağıda belirtilmiştir. Ancak, Nisan ayı itibariyle geçerli olan kampanyalar, ödeme seçenekleri veya opsiyonlara bağlı olarak Tesla'nın web sitesinde belirtilen fiyatların değişebileceğini unutmayınız. 

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Nisan 2026

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Nisan 2026

Oto-pilot paketlerine göre değişiklik gösteren Tesla Model Y'nin arkadan çekiş, long range arkadan çekiş, long range dört çeker ve performans dört çeker otomobillerinin Nisan ayı fiyat listelerini inceliyoruz: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.493.954 TL

  • Model Y - Premium Long Range Arkadan Çekiş - 3.912.473 TL

  • Model Y - Premium Long Range Dört Çeker - 4.627.308 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.973.808 TL

Geliştirilmiş Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.283.365 TL

  • Model Y - Premium Long Range Arkadan Çekiş - 3.701.884 TL

  • Model Y - Premium Long Range Dört Çeker - 4.389.546 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.736.046 TL

Standart Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.474.985 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.487.500 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.147.500 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.494.000 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla'nın 2019 yılında otomobil dünyasına kazandırdığı ve 2022'de Euro NCAP tarafından 'Küçük SUV' kategorisinde beş yıldızla taçlandırılan Model Y, donanımı ve sürüş kalitesiyle dikkat çeken bir model. İşte Tesla Model Y'nin öne çıkan özellikleri:

  • Tesla Model Y, 396 beygir gücünde (291 kW) bir motora ve 510 Nm torka sahip olmasıyla performans konusunda sınıfının en iyileri arasında yer alıyor.

  • Model Y, 500 km'yi aşan menzili ve hızlı şarj özelliğiyle uzun mesafeli yolculuklar için iyi bir seçenek oluyor.

  • Küçük SUV kategorisindeki bu model, 0'dan 100 km/saat hızına sadece 7,6 saniyede çıkabilme özelliğiyle hız tutkunlarının gönlünü kazanıyor.

  • 201 km/saat maksimum hıza ulaşabilme yeteneği, sürüş deneyimini daha da heyecanlı kılıyor.

Tesla Model Y'nin Donanım Özellikleri:

  • Tesla Model Y, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi özelliklerle hem güvenli hem de konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

  • ESP (denge kontrolü), ABS, şerit takip sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha rahat ve kontrol edilebilir kılıyor. Ayrıca, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler, aracın konfor ve güvenlik seviyesini artırıyor.

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
