Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 12:18

Japon otomobil üreticisi Nissan, Nisan ayı için güncellenen fiyatlarını duyurdu. Türkiye'nin SUV segmentinde en çok tercih edilen modellerinden biri olan Qashqai, 2026 model yılına ait yenilenmiş tasarımıyla Nisan ayında da gözleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Otomobilin hibrit ve elektrikli versiyonlarına özel düzenlenen kampanyalar ise sıfır otomobil satın almak isteyenlerin radarına girdi. Peki, Nisan 2026 Nissan Juke, Qashqai e-Power, Townstar ve X-Trail'in fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Nisan ay güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Nissan Fiyat Listesi: Nisan 2026

Nissan Fiyat Listesi: Nisan 2026

Japon otomobil üreticisi Nissan, Nisan ayında geçerli olacak 'Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatını' açıkladı. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Qashqai, Nisan ayı için belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla 2.628.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Nakit alım kampanyaları kapsamında Qashqai'nin fiyatları 2.199.000 TL'ye kadar düşüyor.

Uyarı: Nissan'ın belirlediği ve resmi web sitesinden alınan fiyatlar aşağıda listelenmiştir. Ancak fiyatlar, dönemlik kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra seçeneklere göre değişebilir.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Nisan 2026

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Nisan 2026

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack - 2.628.500 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.199.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack - 3.035.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.732.600 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 - 3.406.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum - 3.505.300 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 - 3.618.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium - 3.646.300 TL I Nisan Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.464.500 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 - 3.758.600 TL I Nisan Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.571.200 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Nisan 2026

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Nisan 2026

  • e-POWER 190PS Designpack - 3.299.000 TL 

  • e-POWER 190PS Skypack - 3.519.700 TL

  • e-POWER 190PS N-Design - 3.642.000 TL

  • e-POWER 190PS Platinum - 3.754.000 TL

  • e-POWER 190PS Platinum Premium - 4.094.500 TL I Nisan Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 3.732.000 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan Juke Fiyat Listesi Nisan 2026

Nissan Juke Fiyat Listesi Nisan 2026

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.969.800 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.699.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.140.700 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.799.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.256.200 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.899.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.398.500 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.298.500 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.398.500 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.298.500 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.624.400 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.524.400 TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Nisan 2026

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Nisan 2026

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 4.998.600 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 4.898.600 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.505.700 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 5.405.700 TL

(Model Yılı: 2025)

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Nisan 2026

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Nisan 2026

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.247.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.427.400 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.377.400 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.550.800 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.500.800 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.627.600 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.577.600 TL

  • EV L1 Tekna+ 2.205.200 TL

  • EV L2 Tekna 2.184.100 TL

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Nisan 2026

Yeni Nissan Townstar Combi Ev Fiyat Listesi Nisan 2026

  • EV Designpack 2.482.500 TL

  • EV Platinum 3.147.200 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
