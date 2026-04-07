Nisan 2026 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 12:19

Çinli otomobil devi Chery'nin alt markası Jaecoo, Nisan ayı fiyatlarını duyurdu. Off-road SUV segmentindeki etkileyici modellerden biri olan Jaecoo 7 ile Türkiye pazarına giriş yapan şirket, 2025 yılında rekor seviyede satışlar yaparak adından sıkça bahsettirdi. Jaecoo, rakiplerinden farklı olarak uzun menzili ve yenilikçi modelleri ile uluslararası sahnede sık sık öne çıkıyor. Şimdilerde ise Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 modelleri ile tüm gözleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Peki, Jaecoo 7, Omoda 5 ve Omoda 7'nin Nisan ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Jaecoo 7'nin Nisan ayı fiyatları ve özellikleri

Omoda ve Jaecoo Fiyat Listesi

Çin'in önde gelen otomobil üreticisi Chery'nin, off-road SUV kategorisinde öne çıkan alt markası Jaecoo, geçen yıl J7 modeliyle satışlarda önemli bir başarıya imza attı. Şimdi ise otomobil meraklılarının dikkatini, 2026'da piyasaya çıkaracağı Omoda 5 ve Omoda 7 modelleri üzerine çekiyor.

Chery Otomobil Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen ve markanın resmi web sitesinde yayınlanan fiyatlar, 3 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Uyarı: Omoda I Jaecoo'nun resmi web sitesinden topladığımız fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Ancak otomobile eklenen özellikler veya belirli dönemlerde yapılan promosyonlar nedeniyle fiyatların değişebileceğini unutmayın.

Jaecoo 7 Revive Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2025 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.270.000 TL

  • Jaecoo 7 Revive 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.330.000 TL

Jaecoo 7 Evolve Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Jaecoo 7 Evolve 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.390.000 TL

  • Jaecoo 7 Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg - 2026 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.660.000 TL

Omoda 7 Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Omoda 7 Neo 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin - 1.598 cc - 145 bg - 2.680.000 TL
Omoda 5 Fiyat Listesi Nisan 2026

  • Omoda 5 Ultima 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin - 1.598 cc - 145 bg - 2.120.000 TL

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7'nin Özellikleri

OMODA 5 ve OMODA 7, modern SUV tasarımının başarılı örneklerinden olup teknik özellikleri ve çarpıcı tasarımlarıyla dünya çapında ilgi çekiyor. Yüksek konfor ve teknoloji donanımlarıyla kullanıcılara benzersiz bir deneyim vadediyor.

Omoda 5'in Özellikleri: 

  • OMODA 5, genç ve teknolojiye meraklı kullanıcıları hedefliyor. Sürücüyü saracak şekilde tasarlanan iç mekanı, spor koltukları ve 64 farklı renkte ambiyans aydınlatmasıyla kişiselleştirilebilen bir atmosfer sunuyor. 

  • Büyük dijital ekranlar, hızlı arayüz ve Sony imzalı ses sistemiyle teknolojiye olan vurgusu artıyor. 50W kablosuz hızlı şarj, akıllı havalandırma sistemi ve sezgisel kumandalar, OMODA 5'in günlük kullanımını kolaylaştırıyor. 

  • Yüksek dayanıklılıkta çelik gövde yapısı, 7 hava yastığı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle Euro NCAP beş yıldız hedefi öne çıkıyor.

Omoda 7'nin Özellikleri: 

  • OMODA 7, daha büyük ve daha iddialı bir model olarak premium segmenti hedefliyor. 

  • Geniş iç hacmi ve yüksek donanım seviyesiyle bir üst segment hissi yaratmayı amaçlıyor. 

  • 15,6 inçlik kayar multimedya ekranı, güçlü işlemci altyapısı ve çok bölgeli ses deneyimiyle teknoloji merkezli bir kullanım sunuyor. 

  • 540 derecelik gelişmiş kamera sistemi ve 21 farklı akıllı sürüş destek fonksiyonu, OMODA 7'nin güvenlik konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.

İlginizi Çekebilir

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
