Nisan 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 12:20

Fransız otomobil üreticisi DS, Nisan ayı için güncellenmiş fiyat listesini otomobil tutkunlarına sundu. DS, 2009 yılında Citroen'in lüks segmentine hizmet veren bir alt marka olarak otomobil dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. 2014 yılında bağımsız bir marka olma yolunda ilerleyen DS, 2018 yılında PSA Grubu'nun bir parçası oldu ve bugün Peugeot'nun yönetimi altında faaliyetlerini sürdürüyor.

Son yıllarda otomobillerini yeniden şekillendiren DS, performansı ve cazip fiyatlarıyla Türkiye'deki otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, DS'nin 4, 7 ve 9 modellerinin Nisan ayı fiyatları ne oldu?

İşte, DS'nin Nisan ayı fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
DS Fiyat Listesi

Fransız otomobil devi DS, 2026 yılının Nisan ayında yürürlüğe girecek olan yeni fiyatlarını duyurdu. Bu yeni fiyatlar, 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve şirketin resmi internet sitesinde kullanıcılarla paylaşıldı. Yayınlanan fiyat listesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi, DS'nin popüler modelleri DS 4 ve DS 7'yi içeriyor.

Uyarı: DS'nin 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Ancak fiyatların zaman zaman yapılan kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek özellikler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebileceğini unutmayınız.

DS N°4 Fiyat Listesi Nisan 2026

  • N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2026) - 3.070.000 TL

DS 7 Fiyat Listesi Nisan 2026

DS 7 bu ay dizel ve hybrid seçenekleriyle alıcının beğenisine sunuldu. DS 7'nin fiyatları ise geçtiğimiz aya göre değişiklik göstermedi. 

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 4.089.850 TL

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2026) 4.189.850 TL

DS 7 Şarj Edilebilir Hibrit Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 (Model Yılı: 2025) - 4.505.000 TL

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
