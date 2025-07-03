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Nihal Candan'ın Vefatının Sebeplerinden Biri Olarak Gösterilen Eski Eşi Mehmet Faruk Çiçek'ten Açıklama Geldi!

Nihal Candan'ın Vefatının Sebeplerinden Biri Olarak Gösterilen Eski Eşi Mehmet Faruk Çiçek'ten Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2025 - 12:04

Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Nihal Candan ve Mehmet Faruk Çiçek arasındaki iddialar yeni bir boyut kazandı. Faruk Çiçek, hakkında çıkan “cezaevinde yatan eşi Nihal Candan’ı ziyaret etmedi”, “ölümünün ardından evde parti verdi” gibi iddialara sert yanıt verdi. Milliyet'ten Aysu Mola’ya konuşan Çiçek, bu süreçte vicdanının rahat olduğunu vurgularken, yaşanan zorlu dönemde kendisinin de psikolojik olarak yıprandığını söyledi.

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/v...
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Cezaevinde kaldığı süreçte yakalandığı anoreksiya hastalığı ile bir süre boyunca savaşan Nihal Candan hayata tutunamamış ve 30 yaşında hayatını kaybetmişti.

Cezaevinde kaldığı süreçte yakalandığı anoreksiya hastalığı ile bir süre boyunca savaşan Nihal Candan hayata tutunamamış ve 30 yaşında hayatını kaybetmişti.

Moda yarışması “Bu Tarz Benim” ve Survivor Türkiye ile tanınan Nihal Candan, maalesef uzun süredir verdiği sağlık mücadelesinin ardından 30 yaşında hayata veda etti. Sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi bulunan Candan, anoreksiya hastalığıyla amansız bir savaş veriyordu.

23 kiloya kadar düşen Nihal, yoğun bakımda verilen tüm mücadelelere rağmen kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyayı ve Candan ailesini derinden sarsan kaybın ardından Nihal Candan eski kocası hakkında yapılan açıklamalarla gündeme gelmişti.

Nihal Candan'ın cezaevi sürecindeyken evli olduğu ortaya çıkmış, Mehmet Faruk Çiçek'le evlenen Candan bu dönemde boşanma davasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Nihal Candan'ın cezaevi sürecindeyken evli olduğu ortaya çıkmış, Mehmet Faruk Çiçek'le evlenen Candan bu dönemde boşanma davasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Nihal Candan’ın cezaevine girmesi ve sağlık sorunları ile mücadele ettiği dönemde, Mehmet Faruk Çiçek’in sosyal medya paylaşımları ve başka kadınlarla olan görüntüleri, aralarındaki gerginliğin iyice artmasına neden olmuş ve Candan'ın boşanmaya dair sözleri dikkat çekmişti.

Nihal Candan'ın vefatından sonra ise olaylar iyice alevlendi.Candan’ın kardeşi Zeynep Su Candan, Mehmet Faruk Çiçek’in uygunsuz ve rahatsız edici mesajlar attığını iddia ederek sosyal medyada büyük ses getirdi.

Su Candan'ın ablası Nihal Candan'ın eski eşi hakkındaki şok iddialarından bahsetmiştik:

Nihal Candan'ı ölüm döşeğinde ziyaret ettiğini hastaneden yaptığı paylaşımlarla duyuran Faruk Çiçek sosyal medyada aldığı eleştirilerin ardından ilk kez konuştu.

Nihal Candan'ı ölüm döşeğinde ziyaret ettiğini hastaneden yaptığı paylaşımlarla duyuran Faruk Çiçek sosyal medyada aldığı eleştirilerin ardından ilk kez konuştu.

“Nihal’in uğradığı başka haksızlıklar varken boşanma davam olan birisinin yanında durmadığım için mi adımı kötüye kullanıyorlar? Yurt dışında olmama rağmen döndüm, hastaneye gittim. Yoğun bakımda yanında oldum, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim.” şeklinde konuşan Faruk Çiçek yeni açıkalamalarda bulundu.

Milliyet'ten Aysu Mola'ya konuşan Mehmet Faruk Çiçek hakkında çıkan iddialara ve aldığı tepkilere yanıt verdi. O sırada evli olduğu Nihal Candan’ı cezaevinde ziyaret etmediği, sadece helalleşmek için hastaneye gittiği ve ölümünden üç gün sonra evde parti verdiği iddialarını yalanlayan Çiçek, “Vefatından sonra evden çıkmadım. Vicdanım rahat. Cezaevinde ise az üç kez ziyaret ettim. Benim de bu süreçte psikolojim bozuldu. Suçsuz olduğunu biliyordum ama Nihal’in en büyük hatası yanlış yerde yanlış insanlarla olması...” ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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