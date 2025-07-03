Nihal Candan'ın Vefatının Sebeplerinden Biri Olarak Gösterilen Eski Eşi Mehmet Faruk Çiçek'ten Açıklama Geldi!

Moda yarışması “Bu Tarz Benim” ve Survivor Türkiye ile tanınan Nihal Candan, maalesef uzun süredir verdiği sağlık mücadelesinin ardından 30 yaşında hayata veda etti. Sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi bulunan Candan, anoreksiya hastalığıyla amansız bir savaş veriyordu.

23 kiloya kadar düşen Nihal, yoğun bakımda verilen tüm mücadelelere rağmen kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyayı ve Candan ailesini derinden sarsan kaybın ardından Nihal Candan eski kocası hakkında yapılan açıklamalarla gündeme gelmişti.