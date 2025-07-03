Nihal Candan'ın Vefatının Sebeplerinden Biri Olarak Gösterilen Eski Eşi Mehmet Faruk Çiçek'ten Açıklama Geldi!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/v...
Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Nihal Candan ve Mehmet Faruk Çiçek arasındaki iddialar yeni bir boyut kazandı. Faruk Çiçek, hakkında çıkan “cezaevinde yatan eşi Nihal Candan’ı ziyaret etmedi”, “ölümünün ardından evde parti verdi” gibi iddialara sert yanıt verdi. Milliyet'ten Aysu Mola’ya konuşan Çiçek, bu süreçte vicdanının rahat olduğunu vurgularken, yaşanan zorlu dönemde kendisinin de psikolojik olarak yıprandığını söyledi.
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Cezaevinde kaldığı süreçte yakalandığı anoreksiya hastalığı ile bir süre boyunca savaşan Nihal Candan hayata tutunamamış ve 30 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Nihal Candan'ın cezaevi sürecindeyken evli olduğu ortaya çıkmış, Mehmet Faruk Çiçek'le evlenen Candan bu dönemde boşanma davasıyla karşı karşıya kalmıştı.
Nihal Candan'ı ölüm döşeğinde ziyaret ettiğini hastaneden yaptığı paylaşımlarla duyuran Faruk Çiçek sosyal medyada aldığı eleştirilerin ardından ilk kez konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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