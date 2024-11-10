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Neredeyse İmkansız: Avrupa Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Kupayı Kazanma İhtimali Açıklandı

Neredeyse İmkansız: Avrupa Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Kupayı Kazanma İhtimali Açıklandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.11.2024 - 13:38

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kupayı müzesine götürme şansları paylaşıldı. Beşiktaş'ın mutlu sona ulaşma ihtimali yüzde 1'in altında kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da şampiyon olma ihtimali, rakiplerine kıyasla oldukça düşük bir seviyede yer aldı. Favori İtalya'dan Lazio. İşte Football Meets Data'nın verilerine göre oluşan tablo.

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Galatasaray, son maçında Tottenham'ı devirmişti.

Galatasaray, son maçında Tottenham'ı devirmişti.

Lig formatında oynanan turnuvadaki dördüncü maçına çıkan Okan Buruk ve öğrencileri, evinde Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sonuçla, puanını 10'a yükselterek yenilmezliğini sürdürmüştü.

Fenerbahçe, Hollanda'da hiç beklemediği bir yenilgi almıştı.

Fenerbahçe, Hollanda'da hiç beklemediği bir yenilgi almıştı.

Ligdeki performanstan dolayı taraftarından yoğun tepki alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de istediğini elde edememişti. Sarı-lacivertliler, İlk üç haftasından yalnızca bir galibiyet çıkarabildiği organizasyonun yeni haftasından mağlubiyetle ayrılmıştı. Mourinho yönetimindeki temsilcimiz, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 kaybetmiş, 5 puanda kalarak geleceğini riske atmıştı.

Beşiktaş, evinde hata yapmamıştı.

Beşiktaş, evinde hata yapmamıştı.

Geçtiğimiz hafta, Lyon deplasmanından tek golle kritik galibiyet çıkaran siyah-beyazlılar, evinde karşılaştığı İsviçre temsilcisi Malmö'yü sahadan eli boş göndermişti. Mücadeleyi 2-1 üstün noktalayan Beşiktaş, 6 puanla son 16 umudunu sürdürmüştü.

Üç temsilcimizin de şampiyonluk ihtimali hesaplandı.

Üç temsilcimizin de şampiyonluk ihtimali hesaplandı.
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