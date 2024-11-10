Neredeyse İmkansız: Avrupa Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Kupayı Kazanma İhtimali Açıklandı
Neredeyse İmkansız: Avrupa Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Kupayı Kazanma İhtimali Açıklandı
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kupayı müzesine götürme şansları paylaşıldı. Beşiktaş'ın mutlu sona ulaşma ihtimali yüzde 1'in altında kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da şampiyon olma ihtimali, rakiplerine kıyasla oldukça düşük bir seviyede yer aldı. Favori İtalya'dan Lazio. İşte Football Meets Data'nın verilerine göre oluşan tablo.
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Galatasaray, son maçında Tottenham'ı devirmişti.
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Fenerbahçe, Hollanda'da hiç beklemediği bir yenilgi almıştı.
Beşiktaş, evinde hata yapmamıştı.
Üç temsilcimizin de şampiyonluk ihtimali hesaplandı.
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