Neredeyse Her Gün Karşı Karşıya Gelsek de Hala Çözüm Yolu Bulunamamış 18 Gündelik Sorun
Neredeyse Her Gün Karşı Karşıya Gelsek de Hala Çözüm Yolu Bulunamamış 18 Gündelik Sorun
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Daha önce hiç maydonez sıkmaya çalışırken etrafı batırdınız mı? Ya da yazıcınızı kullanırken kağıt sıkışmalarıyla uğraştınız mı? Bugün, hepimizin her gün karşılaştığı ama hala çözülememiş 18 gündelik soruna bakacağız.
Siz de aklınıza gelen benzer sorunları bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "CV'ni yükledikten sonra bir de, yolladığın bütün bilgileri aynı sitede girmek zorunda kalman."
2. "Yeni bir ürün aldıktan sonra etiketini çıkardığında arkasında yapışkan bir kalıntı kalması."
3. "Buradan açınız ya da buradan yırtınız yazan bir ürün kullandığında hiçbir zaman işe yaramaması ve sonunda makas almak zorunda olman..."
4. "Uçaklarda ve metrodaki duyuru sisteminin bu kadar kötü olmasını anlayamıyorum! 2024 yılına girdik lütfen artık."
5. "Filmlerde müzik sesinin konuşma seslerini bastırması ve söylenenlerden hiçbir şey anlayamaman."
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6. "Bluetooth kullanan bütün ürünlerin yerini bulabilmemiz için bir özelliği olması lazım."
7. "Günümüzde hala spam mail ve mesajlarla uğraşıyor olmamız gerçekten çok üzücü."
8. "Süpürgenin içerisinin saç dolması ve sürekli temizlemen gerekmesi."
9. "Kahvaltılık gevreklerin plastik fermuarları olmaması çok çılgınca."
10. "Sucukların dışarısındaki kaplamayı çıkarmanın bu kadar zor olmasına gerek var mı?"
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11. "Ketçap ve mayonez sıkmanın bu kadar zor olmasına gerek var mı cidden?"
12. "Her 90 günde bir şifre değiştirmek zorunda olmamız."
13. "Akıllı televizyonların üzerinde hiçbir tuş olmaması..."
14. "Islak mendil çıkartma zorluğu."
15. "Yazıcıların hala bu kadar can sıkıcı ve işlevsiz olmasına gerek var mı?"
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16. "Kimse gelmiyor olsa da, kırmızı ışıkta beklemen gerekmesi tam bir saçmalık değil mi?"
17. "Kadın pantolonlarında ve giyim ürünlerinde düzgün cepler olmaması."
18. "Laptopların şarjının sadece 4-5 saat sürmesi."
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