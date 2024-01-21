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Neredeyse Her Gün Karşı Karşıya Gelsek de Hala Çözüm Yolu Bulunamamış 18 Gündelik Sorun

Neredeyse Her Gün Karşı Karşıya Gelsek de Hala Çözüm Yolu Bulunamamış 18 Gündelik Sorun

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 09:31

Daha önce hiç maydonez sıkmaya çalışırken etrafı batırdınız mı? Ya da yazıcınızı kullanırken kağıt sıkışmalarıyla uğraştınız mı? Bugün, hepimizin her gün karşılaştığı ama hala çözülememiş 18 gündelik soruna bakacağız.

Siz de aklınıza gelen benzer sorunları bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "CV'ni yükledikten sonra bir de, yolladığın bütün bilgileri aynı sitede girmek zorunda kalman."

1. "CV'ni yükledikten sonra bir de, yolladığın bütün bilgileri aynı sitede girmek zorunda kalman."

'Daha sonra iş görüşmesine gidiyorsun ve bütün CV'ni tekrar anlatman gerekiyor...'

2. "Yeni bir ürün aldıktan sonra etiketini çıkardığında arkasında yapışkan bir kalıntı kalması."

2. "Yeni bir ürün aldıktan sonra etiketini çıkardığında arkasında yapışkan bir kalıntı kalması."

'Şimdi, uzun yıllar o yapışkan kalıntıyla beraber yaşamak zorundasın.'

3. "Buradan açınız ya da buradan yırtınız yazan bir ürün kullandığında hiçbir zaman işe yaramaması ve sonunda makas almak zorunda olman..."

3. "Buradan açınız ya da buradan yırtınız yazan bir ürün kullandığında hiçbir zaman işe yaramaması ve sonunda makas almak zorunda olman..."

4. "Uçaklarda ve metrodaki duyuru sisteminin bu kadar kötü olmasını anlayamıyorum! 2024 yılına girdik lütfen artık."

4. "Uçaklarda ve metrodaki duyuru sisteminin bu kadar kötü olmasını anlayamıyorum! 2024 yılına girdik lütfen artık."

5. "Filmlerde müzik sesinin konuşma seslerini bastırması ve söylenenlerden hiçbir şey anlayamaman."

5. "Filmlerde müzik sesinin konuşma seslerini bastırması ve söylenenlerden hiçbir şey anlayamaman."
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6. "Bluetooth kullanan bütün ürünlerin yerini bulabilmemiz için bir özelliği olması lazım."

6. "Bluetooth kullanan bütün ürünlerin yerini bulabilmemiz için bir özelliği olması lazım."

'Örneğin, oyun kolumu kaybettiysem bir tuşa basarak ötmesini sağlamak istiyorum.'

7. "Günümüzde hala spam mail ve mesajlarla uğraşıyor olmamız gerçekten çok üzücü."

7. "Günümüzde hala spam mail ve mesajlarla uğraşıyor olmamız gerçekten çok üzücü."

8. "Süpürgenin içerisinin saç dolması ve sürekli temizlemen gerekmesi."

'Hala buna bir çözüm bulamamış olmamız çılgınca.'

9. "Kahvaltılık gevreklerin plastik fermuarları olmaması çok çılgınca."

9. "Kahvaltılık gevreklerin plastik fermuarları olmaması çok çılgınca."

10. "Sucukların dışarısındaki kaplamayı çıkarmanın bu kadar zor olmasına gerek var mı?"

'Bazenleri üzerine yapışıp kalıyor ve çıkartamıyorsun bile!'

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11. "Ketçap ve mayonez sıkmanın bu kadar zor olmasına gerek var mı cidden?"

11. "Ketçap ve mayonez sıkmanın bu kadar zor olmasına gerek var mı cidden?"

12. "Her 90 günde bir şifre değiştirmek zorunda olmamız."

12. "Her 90 günde bir şifre değiştirmek zorunda olmamız."

'Bütün bu şifreleri hatırlamama imkan yok...'

13. "Akıllı televizyonların üzerinde hiçbir tuş olmaması..."

'Neden her seferinde kumandayla uğraşmak zorundayım?'

14. "Islak mendil çıkartma zorluğu."

14. "Islak mendil çıkartma zorluğu."

'Ne kadar denersen dene bir tanesini bile zor tutuyorsun ve daha sonra aniden 4 tane birden çıkıyor.'

15. "Yazıcıların hala bu kadar can sıkıcı ve işlevsiz olmasına gerek var mı?"

15. "Yazıcıların hala bu kadar can sıkıcı ve işlevsiz olmasına gerek var mı?"

'Uyumsuzluklar, kağıt sıkışması vs...'

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16. "Kimse gelmiyor olsa da, kırmızı ışıkta beklemen gerekmesi tam bir saçmalık değil mi?"

16. "Kimse gelmiyor olsa da, kırmızı ışıkta beklemen gerekmesi tam bir saçmalık değil mi?"

'Aslında böyle durumları algılayan sensörler olması lazım.'

17. "Kadın pantolonlarında ve giyim ürünlerinde düzgün cepler olmaması."

17. "Kadın pantolonlarında ve giyim ürünlerinde düzgün cepler olmaması."

'Bu yüzden kadınların çanta taşıması gerekiyor.'

18. "Laptopların şarjının sadece 4-5 saat sürmesi."

18. "Laptopların şarjının sadece 4-5 saat sürmesi."

'Eminim bu sorunu çözerek hepimizi mutlu edebilirler ama masraflardan dolayı çözmüyorlar.'

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