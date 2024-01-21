Neredeyse Her Gün Karşı Karşıya Gelsek de Hala Çözüm Yolu Bulunamamış 18 Gündelik Sorun

Daha önce hiç maydonez sıkmaya çalışırken etrafı batırdınız mı? Ya da yazıcınızı kullanırken kağıt sıkışmalarıyla uğraştınız mı? Bugün, hepimizin her gün karşılaştığı ama hala çözülememiş 18 gündelik soruna bakacağız.

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