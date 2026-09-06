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Neden Yürüyüş Yaparken Müzik Dinlemeliyiz?

etiket Neden Yürüyüş Yaparken Müzik Dinlemeliyiz?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 14:01
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Yürüyüş yaparken kulaklığı takıp sevdiğimiz bir müziği açmak aslında bir alışkanlık haline geldi. Peki gerçekten yürürken neden müzik dinlemeliyiz? Müziğin vücudumuza o anki etkileri neler? Gelin keşfedelim!

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Kalp sağlığını destekler.

Müzikle yakaladığın istikrarlı tempo, kardiyovasküler sistemin daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kalbin daha sağlıklı bir ritimde pompalanır, kondisyonun zamanla artar.

Vücudun kalori yakımını artırır.

Yüksek tempolu müzikler farkında olmadan daha hızlı yürümeni ve daha uzun süre yolda kalmanı sağlar. Bu ekstra efor, harcadığın enerjiyi ve kalori miktarını doğrudan yükseltir. E çok iyi değil mi? Artık açarız hep!

Odaklanmayı ve yaratıcılığı tetikler.

Fiziksel hareket ve ritmik sesler birleştiğinde beynin kan akışı artar. Tıkanan fikirler açılır, yeni çözümler ve yaratıcı düşünceler zihninde kendiliğinden belirmeye başlar.

Zamansal algıyı değiştirir.

Müzik dinlerken zihin şarkılara odaklandığı için zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Normalde uzun gelen rotalar ve mesafeler gözüne çok daha kısa görünür.

Zihinsel stresi ve o uğultuyu susturur.

Gün içinde kafana takılan problemleri ve iç konuşmaları müziğin tınılarıyla geride bırakırsın. Ritimle birlikte zihnin boşalır, adeta hareketli bir meditasyon yaparsın. Daha başka ne isteyelim...

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Motivasyonunu ve modunu yükseltir.

Sevdiğin ezgiler beyninde dopamin salgısını tetikler. Dışarı çıkma üşengeçliğini anında kırar, yürüyüşü sıkıcı bir egzersizden keyifli bir ritüele dönüştürür. Zaten müzik dinlediğimizde direkt modumuz da yükselmiyor mu?

Kendiliğinden doğal bir ritim ve tempo kazandırır.

Tempolu şarkılar farkında olmadan yürüme hızını ayarlar. Ritme ayak uydurduğunda tempon hiç düşmez ve çok daha verimli bir yürüyüş yaparsın. Gerçekten de o tempoyu yakalamanın en keyifli hali!

Yorgunluk hissini azaltır.

Müzik, beynin vücuttan gelen yorgunluk sinyallerine odaklanmasını engeller. Kasların zorlandığını daha geç fark edersin ve adımlarını daha az çabayla atarsın. Bir bakmışsın çok uzun süredir yürüyorsun...

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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