Neden Yürüyüş Yaparken Müzik Dinlemeliyiz?
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Yürüyüş yaparken kulaklığı takıp sevdiğimiz bir müziği açmak aslında bir alışkanlık haline geldi. Peki gerçekten yürürken neden müzik dinlemeliyiz? Müziğin vücudumuza o anki etkileri neler? Gelin keşfedelim!
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Kalp sağlığını destekler.
Vücudun kalori yakımını artırır.
Odaklanmayı ve yaratıcılığı tetikler.
Zamansal algıyı değiştirir.
Zihinsel stresi ve o uğultuyu susturur.
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Motivasyonunu ve modunu yükseltir.
Kendiliğinden doğal bir ritim ve tempo kazandırır.
Yorgunluk hissini azaltır.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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