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Bize Kendinden Bahset, Sana Bir Şarkıcı Önerelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Sana Bir Şarkıcı Önerelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
05.09.2026 - 22:01 Son Güncelleme: 05.09.2026 - 23:17
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Sana bir şarkıcı önermemizi ister misin? Bunun için önce seni biraz tanımamız lazım!

Sorular hemen aşağıda. Soruları cevaplarken lütfen çekinme, doğru cevabı vermeye bak!

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1. Arkadaşların seni nasıl tarif ediyor?

2. Kendini bu kelimelerden hangisine yakın hissediyorsun diye sorsak?

3. Boş zamanlarında ne yapıyorsun, öğrenebilir miyiz?

3. Boş zamanlarında ne yapıyorsun, öğrenebilir miyiz?

4. Peki favori öğünün hangisi?

5. Bu renklerden hangisini seviyorsun?

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6. Son zamanlarda bu ifadelerden hangisi çok kullanıyorsun?

7. Söyle bakalım, bütün hafta sonu sevgiliyle dizi/film izlemek mi yoksa arkadaşlarla takılmak mı daha güzel?

8. Hangisi olmadan yaşayamazsın?

Can Güngör!

Can Güngör!
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Cihan Mürtezaoğlu!

Cihan Mürtezaoğlu!

Barış Demirel!

Barış Demirel!

Barlas Tan Özemek!

Barlas Tan Özemek!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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