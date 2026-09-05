Bize Kendinden Bahset, Sana Bir Şarkıcı Önerelim!
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Sana bir şarkıcı önermemizi ister misin? Bunun için önce seni biraz tanımamız lazım!
Sorular hemen aşağıda. Soruları cevaplarken lütfen çekinme, doğru cevabı vermeye bak!
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1. Arkadaşların seni nasıl tarif ediyor?
2. Kendini bu kelimelerden hangisine yakın hissediyorsun diye sorsak?
3. Boş zamanlarında ne yapıyorsun, öğrenebilir miyiz?
4. Peki favori öğünün hangisi?
5. Bu renklerden hangisini seviyorsun?
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6. Son zamanlarda bu ifadelerden hangisi çok kullanıyorsun?
7. Söyle bakalım, bütün hafta sonu sevgiliyle dizi/film izlemek mi yoksa arkadaşlarla takılmak mı daha güzel?
8. Hangisi olmadan yaşayamazsın?
Can Güngör!
Cihan Mürtezaoğlu!
Barış Demirel!
Barlas Tan Özemek!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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