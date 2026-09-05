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Uzun Yürüyüşlerin Yeni Favorisi Olacak Şarkılar

etiket Uzun Yürüyüşlerin Yeni Favorisi Olacak Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
05.09.2026 - 12:01
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Uzun yürüyüşlere çıkmak şahane bir aktivite ama bazen yolun ortasında o motivasyonun düşebilir. İşte tam o anda imdadınıza yetişecek, ritmiyle adımlarınızı senkronize edecek ve size adeta 'klipteymiş gibi' yürütecek yepyeni bir çalma listesi hazırladık!

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Jungle - Back On 74

Son dönemin en havalı ve ritmik şarkılarından biri. Sokakta yürürken kendinizi klibindeki dansçılardan biri gibi hissetmeniz garanti.

Foster The People - Pumped Up Kicks

Islık solosu başladığı andan itibaren ayaklarınızın kendi kendine hızlandığını ve adımlarınızın ritme tam oturduğunu fark edeceksiniz.

Hey! Douglas - İstiklal Re-edit

Daft Punk - Lose Yourself to Dance

Pharrell Williams'ın vokali ve gitardaki o kusursuz ritim sayesinde temponuzu hiç bozmadan, dans eder gibi yürüyeceksiniz.

Mert Demir - Acı Veriyor

Biraz da Türkçe pop-alternatif sularına dalalım.

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Empire of the Sun - Walking On A Dream

Şarkının adı üzerinde! Kendinizi adeta bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hafif ve motive hissetmenizi sağlayan zamansız bir klasik.

MGMT - Kids

Nostaljik bir indie-pop bombası! Islık çaldıran melodisiyle yolun ilk kilometresinin nasıl geçtiğini ruhunuz bile duymayacak.

Adamlar - Sarılırım Birine

Gitar ritimlerinin akıcılığı sayesinde kafanızı boşaltıp sadece yola odaklanmanızı sağlayacak.

Lin Pesto - Maazallah

Yürüyüşü bitirirken hem eğlenceli hem de tempoyu yavaş yavaş düşüren nostaljik ama modern bir kapanış.

Melike Şahin - Sağ Saliim

Yürüyüşü bitirip tempoyu düşürürken, hem sakinleşmenizi sağlayacak hem de ruhunuza iyi gelecek harika bir kapanış ve esneme şarkısı.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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