Uzun Yürüyüşlerin Yeni Favorisi Olacak Şarkılar
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Uzun yürüyüşlere çıkmak şahane bir aktivite ama bazen yolun ortasında o motivasyonun düşebilir. İşte tam o anda imdadınıza yetişecek, ritmiyle adımlarınızı senkronize edecek ve size adeta 'klipteymiş gibi' yürütecek yepyeni bir çalma listesi hazırladık!
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Jungle - Back On 74
Foster The People - Pumped Up Kicks
Hey! Douglas - İstiklal Re-edit
Daft Punk - Lose Yourself to Dance
Mert Demir - Acı Veriyor
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Empire of the Sun - Walking On A Dream
MGMT - Kids
Adamlar - Sarılırım Birine
Lin Pesto - Maazallah
Melike Şahin - Sağ Saliim
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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