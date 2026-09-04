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10 Kediyle Birlikte Yaşıyordu: Kim Bu Sanatçı?

etiket 10 Kediyle Birlikte Yaşıyordu: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.09.2026 - 20:01
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Biz sana birkaç ipucu verelim sen de bu ipuçlarını takip ederek bu sanatçının kim olduğunu bulmaya çalış. Hazırsan ve kendine güveniyorsan hadi bakalım başlıyoruz!

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Kendisinin ses telleri bilimsel araştırmalara kadar konu oldu...

Normal bir insanın ses telleri saniyede 5,4 ile 6,9 Hz arasında titreşirken, onun ses tellerinin inanılmaz bir hızla saniyede 7,04 Hz titreştiği bilim insanları tarafından kanıtlandı.

Ağzında 4 ekstra diş vardı ve asla çektirmedi.

Ağzında fazladan 4 adet diş vardı ve bu durum ön dişlerinin öne doğru çıkık durmasına neden oluyordu. Görünüşünden rahatsız olsa da sesinin rengini ve vokal aralığını bozacağı korkusuyla dişlerini asla düzelttirmedi.

Müzikle ilgilenmiyordu aslında grafik tasarımdan mezun.

Sanat kolejinde grafik tasarım eğitimi almıştı. Dünyaca ünlü grubunun ikonik logosunu da bizzat kendisi çizip tasarladı.

10 kedisi vardı ve her turneye çıktığında evdeki evcil hayvanlarını arar onlarla konuşurdu.

Turnelere gittiğinde evini arar ve yardımcılarından telefon ahizesini evdeki dostlarının kulağına tutmasını isterdi; böylece onlarla uzun uzun konuşurdu.

İlhamı kaçmasın diye asistanların defterle gezmesi zorunluydu.

Aklına her an yeni bir beste fikri gelebildiği için asistanlarına yanında her zaman kağıt ve kalem taşıma zorunluluğu koymuştu. Tabii ilhamın ne zaman geleceği belli olmaz!

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Prenses Diana'yı erkek kılığına sokarak bara kaçırmıştı.

Yakın dostu olan Galler Prensesi Diana'yı halkın ve medyanın dikkatini çekmeden eğlendirebilmek için ona deri ceket, şapka ve güneş gözlüğü takarak erkek kılığına soktu ve Londra'daki ünlü bir gay bara sokmayı başardı.

Peki kim bu sanatçı?

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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