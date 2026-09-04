10 Kediyle Birlikte Yaşıyordu: Kim Bu Sanatçı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Biz sana birkaç ipucu verelim sen de bu ipuçlarını takip ederek bu sanatçının kim olduğunu bulmaya çalış. Hazırsan ve kendine güveniyorsan hadi bakalım başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisinin ses telleri bilimsel araştırmalara kadar konu oldu...
Ağzında 4 ekstra diş vardı ve asla çektirmedi.
Müzikle ilgilenmiyordu aslında grafik tasarımdan mezun.
10 kedisi vardı ve her turneye çıktığında evdeki evcil hayvanlarını arar onlarla konuşurdu.
İlhamı kaçmasın diye asistanların defterle gezmesi zorunluydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prenses Diana'yı erkek kılığına sokarak bara kaçırmıştı.
Peki kim bu sanatçı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın