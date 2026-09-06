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Hangi Şarkıcı Senin En Yakın Arkadaşın Olmalıydı?

etiket Hangi Şarkıcı Senin En Yakın Arkadaşın Olmalıydı?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 14:01
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Bazı insanlarla daha ilk dakikadan “Çok iyi arkadaş oluruz.” hissine kapılırız. Peki sevdiğin şarkıcılar arasından hangisi seninle gerçekten aynı kafada? Testi çöz, bakalım hangi şarkıcı senin en yakın arkadaşın olmalı öğrenelim!

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1. Evde otururken arkadaşın seni arayıp “Dışarı çıkıyoruz!” dedi. Ne yaparsın?

2. Yakın arkadaşınla birlikteyken en sevdiğin aktivite hangisi?

3. Şu an hangi ortamda olmak sana çok iyi gelirdi?

4. Arkadaşın sana “Bugün hiç iyi değilim.” diye yazdı. İlk tepkin ne olur?

5. Sen arkadaş grubunda genellikle hangi kişisin?

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6. Biraz moralin bozuk diyelim, hangisi sana iyi gelir?

7. Arkadaşınla uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Arabada ne çalar?

8. Bir anda uçak bileti alıp istediğin yere gidebileceksin. Hangisini seçersin?

Teoman'la kanka olabilirdin...

Teoman'la kanka olabilirdin...

Senin için arkadaşlıkta en önemli şey rahatça konuşabilmek ve anlayış. Hiçbir şey yapmadan saatlerce her konuda konuşabileceğin, samimi bir arkadaşlık tarzın var. Teoman'la arkadaş olsaydın muhtemelen akşam “Bir kahve içelim.” diye başlayıp gecenin sonunda hayatı, ilişkileri ve eski sevgilileri analiz ediyor olurdunuz. Teoman'la yakın arkadaş olmayabilirsin ama onu canlı görme fırsatın var! Teoman'ın farklı şehirlerdeki konserlerini kaçırma. Şehrindeki konser biletine şuradan ulaşabilirsin.

Hayko Cepkin, en yakın arkadaşın olmalıydı!

Hayko Cepkin, en yakın arkadaşın olmalıydı!

Sen arkadaşlıkta yüksek enerji, eğlence ve biraz da kaos arıyorsun. Evde oturmak pek sana göre değil, sen her fırsatta kendini dışarı atmak ve kafanı dağıtmak istiyorsun. Hayko Cepkin'le yakın arkadaş olsaydınız; birlikte konsere gitmek, geceyi uzatmak ve plan yapmadan takılmak tam size göre olurdu. Bu yüzden sana kaçırmaman gereken o fırsatı söylüyoruz: Hayko Cepkin'in Electric Türkiye Turnesi! 'Arkadaş değiliz ama bunu kaçıramam!' diyorsan biletini hemen al!

Sibel Can senin en yakın arkadaşın olmalıydı!

Sibel Can senin en yakın arkadaşın olmalıydı!

Sen arkadaşlıkta sadakat, sıcaklık ve birlikte güzel vakit geçirmeyi önemsiyorsun. Arkadaşının kötü gününde yanında olursun ama iyi gününde de onunla kutlama yapmayı ihmal etmezsin! Eğer Sibel Can'la yakın arkadaş olsaydınız; birlikte tatile gider, konserlere hazırlanır, kahve eşliğinde keyifle dedikodunuzu yapardınız. Yakın arkadaş olmasanız da Sibel Can konserlerinde bu samimi enerjiyi bulabilirsin. O halde hemen biletini hemen al ve eğlencenin tadını çıkar!

Sertab Erener senin en yakın arkadaşın olmalıydı!

Sertab Erener senin en yakın arkadaşın olmalıydı!

Senin için gerçek arkadaşlık, hem birlikte eğlenebilmek hem de gerektiğinde birbirine gerçekten destek olabilmek demek. Çok fazla drama sevmiyorsun ama arkadaşının yanında olduğunu hissettirmekten de geri durmuyorsun. Sertab Erener'le yakın arkadaş olsaydınız; birlikte güzel bir konserlere gider, saatlerce konuşur ve kültürel aktivitelere katılırdınız. Sertab senin en yakın arkadaşın olsaydı, hem seni gerektiğinde toparlar hem de iki dakika sonra birlikte şarkı söylerdiniz. O seni değil ama sen onu canlı dinleyebilirsin! Şehrindeki Sertab Erener konserlerini keşfetmek için şuraya tıklaman yeterli!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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