Hangi Şarkıcı Senin En Yakın Arkadaşın Olmalıydı?
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Bazı insanlarla daha ilk dakikadan “Çok iyi arkadaş oluruz.” hissine kapılırız. Peki sevdiğin şarkıcılar arasından hangisi seninle gerçekten aynı kafada? Testi çöz, bakalım hangi şarkıcı senin en yakın arkadaşın olmalı öğrenelim!
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1. Evde otururken arkadaşın seni arayıp “Dışarı çıkıyoruz!” dedi. Ne yaparsın?
2. Yakın arkadaşınla birlikteyken en sevdiğin aktivite hangisi?
3. Şu an hangi ortamda olmak sana çok iyi gelirdi?
4. Arkadaşın sana “Bugün hiç iyi değilim.” diye yazdı. İlk tepkin ne olur?
5. Sen arkadaş grubunda genellikle hangi kişisin?
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6. Biraz moralin bozuk diyelim, hangisi sana iyi gelir?
7. Arkadaşınla uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Arabada ne çalar?
8. Bir anda uçak bileti alıp istediğin yere gidebileceksin. Hangisini seçersin?
Teoman'la kanka olabilirdin...
Hayko Cepkin, en yakın arkadaşın olmalıydı!
Sibel Can senin en yakın arkadaşın olmalıydı!
Sertab Erener senin en yakın arkadaşın olmalıydı!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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