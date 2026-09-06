Hangi Şarkıcı Senin En Yakın Arkadaşın Olmalıydı?

Senin için gerçek arkadaşlık, hem birlikte eğlenebilmek hem de gerektiğinde birbirine gerçekten destek olabilmek demek. Çok fazla drama sevmiyorsun ama arkadaşının yanında olduğunu hissettirmekten de geri durmuyorsun. Sertab Erener'le yakın arkadaş olsaydınız; birlikte güzel bir konserlere gider, saatlerce konuşur ve kültürel aktivitelere katılırdınız. Sertab senin en yakın arkadaşın olsaydı, hem seni gerektiğinde toparlar hem de iki dakika sonra birlikte şarkı söylerdiniz. O seni değil ama sen onu canlı dinleyebilirsin! Şehrindeki Sertab Erener konserlerini keşfetmek için şuraya tıklaman yeterli!