Neden Herkes Mantra Dinliyor? Mantranın Beynimize 10 Etkisi

Hem mantra dinlemek hem de söylemek aslında sandığımızdan daha etkili... Özellikle çok fazla uyaranın olduğu günümüzde gerçekten de vücudumuza, beynimize ve en önemlisi de bize bir kaçış alanı sunuyor. Peki mantra dinlemenin etkileri neler? Keşfedelim mi?