Neden Herkes Mantra Dinliyor? Mantranın Beynimize 10 Etkisi
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Hem mantra dinlemek hem de söylemek aslında sandığımızdan daha etkili... Özellikle çok fazla uyaranın olduğu günümüzde gerçekten de vücudumuza, beynimize ve en önemlisi de bize bir kaçış alanı sunuyor. Peki mantra dinlemenin etkileri neler? Keşfedelim mi?
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1. Uyku kalitemizi yükseltir.
2. Beyni senkronize eder.
3. Nöroplastisiteyi teşvik eder.
4. Dopamin ve serotonini destekler.
5. Odaklanmamızı ve dikkat süremizi artırır.
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6. Varsayılan mod ağını yani DMN'i sakinleştirir.
7. Parasempatik sinir sistemini devreye alır.
8. Amigdala aktivitesini düşürmeye yardımcı olur.
9. Alpha ve Theta beyin dalgalarını artırır.
10. Bilişsel esnekliği güçlendirir.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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