Ne Kadar Eşsiz Olduklarını Ancak Bizzat Görmeye Giderek Anlayacağınız Dünyanın En Şahane Tabloları

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
Heykeller, tablolar, freskler, mimari harikalar... Sanat tarihinin ucu bucağı yok. Dileriz ki hepimizin bir gün bütün bu muhteşem eserleri görme şansımız olur. Fakat bizzat göremesek de bu eserlerin ne kadar müthiş olduğunu anlamamız mümkün!

İşte görür görmez aşık olacağınız en ünlü 100 tablo.

Not: Tablolar, sergilendikleri müzelerin kategorisinde yer alıyor.

Uffizi - Floransa, İtalya

1. Sandro Botticelli, Venüs'ün Doğuşu (1485)

2. Leonardo da Vinci, Müjde (1472)

3. Caravaggio, İshak'ın Kurban Edilmesi (1603)

4. Titian, Urbino Venüsü (1534)

5. Paolo Uccello, San Romano Savaşı (1435-1440)

6. Artemisa Gentileschi, Judith'in Holofernes'i Öldürmesi (1620)

7. Michelangelo, Doni Tondo (1505-1506)

8. Boticelli, Primavera (1477-1482)

9. Filippino Lippi, The Adoration of the Magi (1496)

10. Lorenzo Lotto, Susanna ve Yaşlılar (1517)

Vatikan, Roma, İtalya

11. Raphael, Atina Okulu (1509-1511)

12. Pietro Perugino, Decemviri Sunağı (1495-1496)

13. Michelangelo, Sistine Şapeli Tavanı (1508-1512)

14. Michelangelo, Son Yargı (1536-1541)

Louvre Müzesi, Paris, Fransa

15. Leonardo da Vinci, Mona Lisa (1503)

16. Jacques-Louis David, Napolyon'un Taç Giymesi (1806-1807)

17. Eugène Delacroix, Halka Önderlik Eden Özgürlük (1830)

18. Théodore Géricault, The Charging Chasseur (1812)

19. Paolo Veronese, Kana'daki Düğün (1563)

20. Caravaggio, Meryem'in Ölümü (1606)

21. Théodore Géricault, Medusa'nın Salı (1818-1819)

22. Jacques-Louis David, Horas Kardeşlerin Yemini (1784)

23. Rafael, Aziz Michael (1518)

24. Jan van Eyck, Şansölye Rolin'in Madonna'sı (1435)

25. Jacques-Louis David, Madam Récamier'in Portresi (1800)

26. Johannes Vermeer, Gökbilimci (c. 1668)

27. Jacques-Louis David, Sabine Kadınlarının Müdahalesi (1799)

28. Rosso Fiorentino, Pieta (1540)

29. Marie-Guillemine Benoist, Siyah Bir Kadının Portresi (1800)

30. Rembrandt, Bathsheba Hamamı'nda (1654)

Orsay Müzesi, Paris, Fransa

31. Renoir, Bal du Moulin de la Galette (1876)

32. Berthe Morisot, Beşik (1872)

33. Gustave Courbet, L'origin du monde (1866)

34. Jean-François Millet, The Gleaners (1857)

35. Vincent Van Gogh, Otoportre (1889)

36. Edgar Degas, Bale Sınıfı (1871-1874)

37. James McNeill Whistler, Whistler'ın Annesi (1871)

38. Vincent Van Gogh, Rhône Üzerinde Yıldızlı Gece (1888)

39. Claude Monet, Bahçedeki Kadınlar (1867)

40. Manet, Olympia (1863)

42. Paul Cézanne, Kart Oyuncuları (1890-1895)

43. Frédéric Bazille, Rue de la Condamine'deki Stüdyo (1870)

44. Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril Dansı (1892)

45. Paul Cézanne, Modern Bir Olympia (1874)

Ulusal Galeri, Londra, İngiltere

46. Leonardo da Vinci, Kayalıklar Bakiresi (1508)

47. Johannes Vermeer, Lady Standing at a Virginal (1672-1673)

48. Sandro Botticelli, Venüs ve Mars (1483)

49. John Constable, Saman Arabası (1821)

50. Jan van Eyck, Arnolfini'nin Evlenmesi (1434)

51. Hans Holbein Younger, Büyükelçiler (1533)

52. Diego Velázquez, Rokeby Venus (1647-1651)

53. Bronzino, Venus, Cupid, Folly and Time (1540-1546)

54. Titian, Diana and Actaeon (1556-1559)

55. Paul Cézanne, The Bathers (1906)

56. Rubens, Samson ve Delilah (1609-1610)

57. Diego Velázquez, Martha ve Mary'nin Evindeki İsa (1618)

58. Caravaggio, Kertenkele Tarafından Isırılan Çocuk (1593-1594)

59. Rembrandt, Belşatsar Bayramı (1635)

60. Vincent Van Gogh, Ayçiçekleri (1888)

Tate Modern, Londra, İngiltere

61. Sir John Everett Millais, Ophelia (1851-1852)

62. Pablo Picasso, Kadın Büstü (1909)

63. Roy Lichtenstein, Whaam! (1963)

64. John Constable, Meadows'tan Salisbury Katedrali (1831)

65. David Hockney, Daha Büyük Bir Sıçrama (1967)

66. Andy Warhol, Marilyn Diptych (1962)

67. Salvador Dalí, Narcissus'un Dönüşümü (1937)

68. Henri Matisse, Salyangoz (1953)

69. Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion (1944)

70. Piet Mondrian, Composition with Yellow, Blue and Red (1937-1942)

71. Wassily Kandinsky, Cossacks (1910-1901)

72. Edvard Munch, Hasta Çocuk (1907)

Modern Sanat Müzesi (MoMA), New York, Amerika Birleşik Devletleri

73. Lee Bontecou, İsimsiz (1961)

74. Roy Lichtenstein, Boğulan Kız (1963)

75. Willem de Kooning, Woman I (1950-1952)

76. Frida Kahlo, Self-Portrait with Cropped Hair (1940)

77. Salvador Dalí, Belleğin Azmi (1931)

78. Kazimir Malevich, Beyaz Üzerine Beyaz (1918)

79. Henri Matisse, Piyano Dersi (1916)

80. Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon (1907)

81. René Magritte, Aşıklar (1928)

82. Henri Rousseau, Uyuyan Çingene (1897)

83. Amedeo Modigliani, Yatan Çıplak (1919)

84. Gustav Klimt, Umut II (1907-1908)

Metropolitan Sanat Müzesi (MET), New York, Amerika Birleşik Devletleri

85. Johannes Vermeer, Genç Bir Kadının Portresi (1665-1667)

86. Claude Monet, La Grenouillère (1869)

87. John Singer Sargent, Madam X (1883-1884)

88. Jacques-Louis David, Sokrates'in Ölümü (1787)

89. El Greco, View of Toledo (1598-1599)

90. Jean-Auguste-Dominique Ingres, The Princesse de Broglie (1851-1853)

Prado Müzesi, Madrid, İspanya

91. Hieronymus Bosch, Dünyevi Zevkler Bahçesi (1503-1515)

92. Rogier van der Weyden, Haçtan İniş (1443)

93. Francisco de Goya , Çıplak Maja (1797-1800)

94. Caravaggio, David with the Head of Goliath (1599)

95. Rembrandt, Artemisia (1634)

96. Diego Velázquez, Las meninas (1656)

97. Raphael, Christ Falling on the Way to Calvary (1515)

98. Diego Velázquez, Christ Crucified (1632)

99. Rubens, Las Three Greece (1630-1635)

100. Francisco de Goya, Saturn Devouring His Son (1819)

