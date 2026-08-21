NATO Zirvesi'nde Dünya Liderlerinin Hayran Kaldığı Lezzet, Üreticinin de Yüzünü Güldürecek
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Ankara'daki NATO zirvesine katılan dünya liderlerine, Türk mutfağının sevilen lezzetleri ikram edilmişti. Coğrafi ürün tescili olan ürünlerimiz, liderlerden övgüler almıştı. Liderlerin damaklarını tatlandıran Bitlis balı, bu yıl yağışların beklenen seviyelerde gerçekleşmesi nedeniyle üreticilerin yüzünü güldürecek.
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Bitlis balı, dünya liderlerine ikram edilmişti.
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Yağışların yeterli düzeyde olması, bal üretimine olumlu yansıdı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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