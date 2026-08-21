NATO Zirvesi'nde Dünya Liderlerinin Hayran Kaldığı Lezzet, Üreticinin de Yüzünü Güldürecek

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında etkili olan yağışlarla birlikte yaylalardaki bitki çeşitliliğinin artması, arıların nektar ve polen kaynaklarına daha rahat ulaşmasını sağladı. Bu durumun, geçen yıla kıyasla Bitlis’te bal rekoltesinde önemli bir artış sağlaması bekleniyor. Bitlis genelinde yaklaşık 350 bin modern kovan ile 100 bin kara kovan bulunduğu ifade edilirken, bu yıl hem modern kovanlarda hem de kara kovanlarda bal veriminin yüksek olması bekleniyor.

Arıcılar, uygun hava şartlarının devam etmesi halinde sezon sonunda geçen yıla göre daha yüksek bir bal rekoltesine ulaşmayı hedefliyor. Bitlis’in zengin bitki örtüsü ve doğal florası, kentin arıcılık potansiyelini her geçen yıl daha da artırırken, bu yılki yağışların üreticiler açısından umut verici bir sezonun habercisi olduğu değerlendiriliyor.