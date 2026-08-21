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NATO Zirvesi'nde Dünya Liderlerinin Hayran Kaldığı Lezzet, Üreticinin de Yüzünü Güldürecek

NATO Zirvesi'nde Dünya Liderlerinin Hayran Kaldığı Lezzet, Üreticinin de Yüzünü Güldürecek

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 15:33
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Ankara'daki NATO zirvesine katılan dünya liderlerine, Türk mutfağının sevilen lezzetleri ikram edilmişti. Coğrafi ürün tescili olan ürünlerimiz, liderlerden övgüler almıştı. Liderlerin damaklarını tatlandıran Bitlis balı, bu yıl yağışların beklenen seviyelerde gerçekleşmesi nedeniyle üreticilerin yüzünü güldürecek.

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Bitlis balı, dünya liderlerine ikram edilmişti.

Bitlis balı, dünya liderlerine ikram edilmişti.

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 7 - 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlendi. Dünya liderlerine Türkiye'nin önde gelen lezzetleri sunuldu. Menüde ülkemizin dört bir yanından çeşitli lezzetlere yer verildi. 

Akşam yemeği menüsünün başlangıcında taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve karakovan balı yer aldı. 

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis balının son dönemde ulusal ve uluslararası alanda da adından söz ettirdiğini belirterek; Bitlis, Hizan ve Mutki ballarının Ankara’da gerçekleştirilen NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dünya liderlerine ikram edildiğini ve oldukça sevildiğini söyledi.

Karakaya, bunun Bitlis için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirtti ve balın marka değerinin daha da yükseltilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Yağışların yeterli düzeyde olması, bal üretimine olumlu yansıdı.

Yağışların yeterli düzeyde olması, bal üretimine olumlu yansıdı.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında etkili olan yağışlarla birlikte yaylalardaki bitki çeşitliliğinin artması, arıların nektar ve polen kaynaklarına daha rahat ulaşmasını sağladı. Bu durumun, geçen yıla kıyasla Bitlis’te bal rekoltesinde önemli bir artış sağlaması bekleniyor. Bitlis genelinde yaklaşık 350 bin modern kovan ile 100 bin kara kovan bulunduğu ifade edilirken, bu yıl hem modern kovanlarda hem de kara kovanlarda bal veriminin yüksek olması bekleniyor. 

Arıcılar, uygun hava şartlarının devam etmesi halinde sezon sonunda geçen yıla göre daha yüksek bir bal rekoltesine ulaşmayı hedefliyor. Bitlis’in zengin bitki örtüsü ve doğal florası, kentin arıcılık potansiyelini her geçen yıl daha da artırırken, bu yılki yağışların üreticiler açısından umut verici bir sezonun habercisi olduğu değerlendiriliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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