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Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 08:19 Son Güncelleme: 16.07.2026 - 08:44
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AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı verildi.

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AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'nin X hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı ve gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'nin X hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı ve gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir.

Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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