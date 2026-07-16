Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı
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AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı verildi.
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AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'nin X hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı ve gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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